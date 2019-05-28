Bayramda misafirlerine sağlıklı bir tatlı ikram etmeye ne dersin? 8-10 kişilik bu lezzetli cheesecake’in yapımı bir hayli pratik…

Malzemeler:

Tabanı İçin; 10-12 adet kuru hurma (çekirdekleri ayrılmış, sıcak suda bekletilmiş), 1 su bardağı ceviz veya badem, yarım su bardağı yulaf ezmesi, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı bal veya pekmez.

Orta Katman İçin; 1 su bardağı labne, 1 çay kaşığı vanilya özütü, 1 büyük boy olgun muz, 1 tatlı kaşığı tarçın.

Üst Katman İçin; 1 su bardağı dondurulmuş böğürtlen

Yapılışı:

Tabanı oluşturmak için tüm malzemeleri tamamen karışana kadar blender’dan geçir. Tabanına yağlı kağıt serilmiş kelepçeli bir kalıba ince bir tabaka halinde yay veya küçük kupların tabanına eşit miktarda böl. Karışımın üzerinde kaşığın tersi ile iyice bastırarak sıkıştır. Orta katman için muzu çatal yardımı ile ezip labne ile karıştır. Ardından tarçın ve vanilyayı ekle. İsteğe bağlı 1-2 yemek kaşığı kadar kakao da ekleyebilirsin. Hazırladığın karışımı tabanın üzerine ekle. Son olarak 1 su bardağı böğürtlen ve çileği çatal yardımı ile bir miktar sıcak su ekleyerek ez, taneler iri kalabilir. En üste yaydıktan sonra 1 gece buzdolabında beklet. Üzerini dilersen Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsin.