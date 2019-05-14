Sağlıklı tatlı tarifleriyle, tatlı krizlerine çözüm bulabilirsin.

Şu aralar canın çok tatlı istiyor, ancak gereksiz kalori almak istemiyorsan, Diyetisyen Berrin Yiğit’in vermiş olduğu bu tarifleri denemende fayda var.

SU MUHALLEBİSİ

8 adet kuru hurma, geceden suda bekletilmiş

2 su bardağı laktozsuz süt

1 su bardağı hurmayı beklettiğin su

2 çorba kaşığı buğday nişastası

2-3 çorba kaşığı kavrulmuş kadayıf

Çubuk vanilya

Geceden sıcak suda beklettiğin kuru hurmaları, kabuğunu soyduktan sonra ez. Tüm malzemeleri ekleyerek karışımı pişir. Muhallebi kıvamını alınca servis tabaklarına koy.

BALLI YOĞURT SOSLU ARMUT

2 adet armut

500 ml üzüm suyu

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı bal

Kavrulmuş ceviz ve yulaf

Armutları soyduktan sonra ikiye böl ve üzüm suyunda, tarçın çubuğu ile birlikte orta ateşte yumuşayana kadar pişir. Armutları, soğuduktan sonra arzu ettiğin şekilde doğra. Bal ve yoğurdu hafifçe karıştır. Ballı yoğurdun yanına armut parçaları koy ve kavrulmuş yemişleri serperek servis et.