Instagram’da ‘Squat Girl’ olarak tanıdığımız Doris Hofer’in sağlıklı müsli muffin tarifi tatlı krizlerini aşmana yardımcı olacak. Bizden söylemesi!

Hamuru İçin

1 fincan yulaf ezmesi

1 fincan öğütülmüş fındık

½ fincan ay çekirdeği

3 çorba kaşığı keten tohumu

2 çorba kaşığı chia tohumu

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

2 çay kaşığı vanilya tohumu

1 tutam tuz

Ek Malzemeler

3 adet kuru kayısı

1 muz

1 elma

1 limon

½ fincan yoğurt

1 yumurta

İlk bölümdeki hamur malzemelerini bir kâsede karıştır. Karışıma bir fincan ılık su ekleyip elinle ya da mikser yardımıyla iyice karıştırmaya devam et. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırak. Karışım dinlenirken, kuru kayısıları küçük küpler hâlinde doğra. Muzu çatalla ez. Elmayı rendenin kalın, limonu ise ince tarafıyla rendele. Hepsini hamura kat. Yoğurt ve yumurtayı da ekleyip iyice karıştır. Karışımı muffin kalıplarına dök, önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 30-35 dakika pişir. İster kahvaltıda ister canın atıştırmalık çektiğinde, vicdan azabı duymadan yiyebilirsin.