Genetik etkenler, vitamin eksiklikleri ve kullanılan yanlış ürünlerin sebep olduğu saç dökülmelerini dikkate almanda fayda var.

Saç dökülmeleri hayatını kabusa çevirmesin. Uz. Dr. Selma Salman, saç dökülmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

Saç dökülmesinin nedenleri

Saç dökülmelerinin sebebini öğrenmek için iyi bir dermatolojik muayene gerekiyor. Çünkü saçlı deriyi tutan bazı cilt hastalıkları saç köklerini yıkıma uğratarak bölgesel dökülme ya da açılmalara yol açıyor.

Her gün 100 saç telinin dökülmesi normal kabul ediliyor. Bunun üzerinde olan dökülmeler daha ciddi sorunlara işaret edebiliyor. Ağır ateşli hastalıklar, stres, uyku ve beslenme düzensizliği, yanlış diyetler saç dökülmesine neden olabilirken cerrahi bir operasyon sonrası ve gebelikten 2-3 ay sonra saç dökülmeleri görülebiliyor. Ancak bu tip dökülmeler 3-6 ay içinde kendiliğinden düzelebiliyor. Bazı ilaçlar, demir, biotin, çinko, B12, D vitamini, folik asit eksiklikleri ve tiroit bozuklukları da saç dökülmelerine neden oluyor. Bu tip saç dökülmesi yaşayan hastalara mutlaka uygun bir tedavi uygulanması önem teşkil ediyor.

Erkek tipi saç dökülmen varsa…

Dökülme, saçlı deri alın çizgisi ile tepe bölgesini içeren alanda daha yoğunsa ve bu alanlarda belirgin seyrelme izleniyorsa bu dökülme, erkek tipi saç dökülmesi olarak adlandırılıyor. Erkeklerde daha sık görülen ve kadın hastalarda da görülen erkek tipi saç dökülmesi genetik bir dökülme tipi. Erkek tipi saç dökülmesi kadınlarda yumurtalık kistlerine bağlı olarak da gelişebiliyor. Bu şikayetleri yaşayan kadın hastalara mutlaka hormon tahlilleri yapılması gerekiyor. Ayrıca kadınlarda menopoz sonrası değişen hormon düzeylerinin etkisi de bu tip saç dökülmelerine neden olabiliyor.

Saç dökülmelerine; mantar hastalıkları, saçkıran, psikolojik nedenlere bağlı saç koparmaları, saçları sürekli gererek toplamalar da neden olabiliyor. Bu nedenle saç dökülme problemi olan hastaların mutlaka alanında uzman bir dermatoloğa başvurması gerekiyor.

Saç maskeleri işe yarıyor mu?

Genel saç dökülmelerinde vitamin, demir ve eser element desteği sağlayan besin takviyeleri öneriliyor. Bunun yanında saçı besleyen zeytinyağı, Hint yağı, E, B vitamini içeren saç maskeleri tavsiye ediliyor. Kronikleşen durumlarda ise erkek tipi saç dökülmesinde olduğu gibi saç spreyleri ve kozmetik işlemlerden yardım alınabiliyor.

PRP ve mezoterapi ile saçlarını güçlendirebilirsin

Erkek tipi saç dökülmelerinde saçlı deride erkeklik hormon düzeyi artıyor. Bu nedenle hormon düzeyini azaltmayı sağlayan saç spreyleri tedavinin ilk basamağını oluşturuyor. Erkek tipi saç dökülmelerine kozmetik uygulamalarla da çözüm bulunabiliyor. Bunlardan biri PRP yani trombositten zengin plazma uygulaması. Hastanın kendi kanından elde edilen PRP, saçlı deriye uygulanarak kıl köklerinde hücre artışı, beslenme, güçlenme ve kalınlaşma sağlayarak büyümesini sağlıyor. Bir diğer kozmetik işlem ise mezoterapi. Saç mezoterapisinde hormon özelliği olan maddeler ile saç kökünü besleyen vitamin ve eser elementler saç köklerine enjekte ediliyor. Saçlı deride tamamen açılma oluşturacak düzeyde bir saç kaybı varsa saç ekimi önerilebiliyor.