Çiçekler baharı müjdelemekle kalmıyor, saç bakımı konusunda da imdadımıza yetişiyor. Sık yaşanan saç problemlerine karşı yapabileceklerini anlatıyoruz.

Rengini Korumak İçin: Hibiskus



Saç renginin solmasına neden olan faktörlerin başında güneş geliyor. Hibiskus bitkisinin içeriğinde yer alan antosiyanin ve antioksidanlar, saçındaki röfle ve boyanın canlılığını korumana yardımcı oluyor.

Nemlendirmek İçin: Tsubaki

Sana Japonya’dan küçük bir güzellik sırrı getirdik. Vogue International’ın ürün inovasyon direktörü olan Jamie Kontz, “Japon kadınları, tsubaki çiçeklerini yüzlerce yıldır saçlarını nemlendirmek ve parlatmak için kullanıyor. Bunun sebebi ise nem depolamak için anahtar görevinde olan yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengin olması” diyor.

Yumuşacık Saç İçin: Ayçiçeği

Çekirdekleri ile egzersiz seansı sonrası iyi bir atıştırmalık olan ayçiçeği, aynı zamanda saçını da güçlendiriyor. Ayçiçeği tohumlarından elde edilen yağ; saça ipeksi görünüm veren, güç ve nem kazandıran E vitamini ve oleik asit içeriyor.

Saç Derisi İçin: Papatya

Rahatlatıcı etkisi nedeniyle papatya çayını evinden eksik etmiyor musun? Kontz, papatya içerikli şampuanın saç derin üzerinde aynı yatıştırıcı etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Papatya antibakteriyel özelliği sayesinde, uzamayı önleyen saç derisi bakterilerini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor ve saç derisinin pH dengesini koruyor.

Yavaş Uzayan Saç İçin: Sarmaşık

Kırık aldırmak için gittiğin kuaförden hayal kırıklığı içinde çıktıysan ve saçın yavaş uzuyorsa, sarmaşık içerikli saç ürünlerini deneyebilirsin. Sarmaşığın içeriğinde bulanan flavonoidler ve steroid bileşenler, saçın uzamasına yardımcı oluyor.