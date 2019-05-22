Sağlıksız beslenme, fazla kilo, hareketsizlik, stres derken günümüzde reflü hastalığı hızla yaygınlaşıyor.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Hatta hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı gazlı ve asitli içeceklerin, çiğ sebze ve meyvelerin tüketimi artacağından, midede asit üretimi tetiklenerek reflü atakları artabiliyor. Bazı kişilerde boğaz reflüsü dediğimiz mide içeriğinin boğaza, genize ve ses tellerine kaçışı gerçekleşebiliyor.

Boğaz reflüsünün tedavisinde beslenme ve yaşam alışkanlıklarının düzenlenmesi ilk ve en önemli aşamayı oluşturuyor. Ancak bunlara rağmen düzelme olmuyorsa hekimin önerisi doğrultusunda ilaç kullanmak gerekiyor” diyor. İşte reflüyü önlemek için günlük yaşantında alabileceğin basit ama etkili önlemler…

Beslenmende bu hatalara düşme

Yemeklerini acılı, bol soğanlı ve bol salçalı yapmayın. Kızartma, kavurma, sakatat, mayonez ve soslar, kaymak ve krema gibi aşırı yağlı yiyecekler de reflü şikayetini artırdığından uzak dur. Hamur işi, şerbetli ve yağlı tatlılar ile çok tuzlu peynirler ve şarküteri ürünlerinden kaçın. Yiyecek ve içecekleri çok sıcak ya da çok soğuk tüketme. Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi oluşturabileceğinden kişniş, kekik, nane ve kimyon ile tüketerek yemeğin gazını önleyebilir ve hazım sorunundan kurtulabilirsin. Kola, soda, gazoz gibi gazlı içecekler; portakal suyu, vişne suyu gibi asitli içecekler ve yağlı sütler reflünü artırabileceğinden bu içecekleri tüketmeyin; çok fazla çay, çikolata, kahve ve alkol tüketiminden kaçın. Yeşil çay ses tellerinde kuruluğa ve ayrıca reflüye yol açabildiğinden aşırıya kaçma.

Kıyafetlerine dikkat et, hareketsiz kalma!

Besinler kadar yeme alışkanlıkları da reflüye davetiye çıkardığından mideni çok doldurmayacak şekilde sık sık ve az az yemek ye. Karın çevresinde baskıyı arttıracak kıyafetlerden kaçınmaya çok dikkat edin; çok dar giysiler giyme. Yürüyüş başta olmak üzere düzenli spor yapın ancak tok karına spor yapmaktan kaçın. Yemek yedikten sonra uyumaya geçmeden önce en az 3 saat bekle; başını bel seviyesinden yüksekte tutacak yastık kullan. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış “Kronik olarak kullanılan birçok ilacın kendisi de –alerji ilaçları, antidepresanlar, aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar- reflü yapabildiğinden doktor kontrolü dışında ilaç kullanmaktan kaçın. Ayrıca mutlaka kullanman gereken bazı ilaçlar var ise de yine doktorunun önerisiyle mide koruyucu ilaçlarla dengele” diyor.