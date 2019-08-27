90’lı yıllardan ilham alan ikonik Aztrek ailesinin iki üyesi, daha renkli ve canlı bir görünüme bürünerek yeni tasarımlarıyla göz dolduruyor.

GLOBAL fitness ve life-style markası Reebok, 90’lı yıllardan ilham alan ikonik Aztrek ailesinin iki üyesini daha renkli ve canlı tasarımlarla yenileyerek tüketicilerin beğenisine sundu.

Daha cesur bir tasarımla güçlendirilen Aztrek Double, Reebok’ın yenilikçi ve zengin geçmişinden ilham alarak adeta yeniden doğdu. Retrosever kadınlara hitap eden Aztrek Double, gösterişli bir orta taban ve yenilenmiş çapraz bağlarla beraber geçmişe götürürken geleceğe de göz kırpıyor.

Rap kraliçesi Cardi B ile iş birliğinde lanse edilen Aztrek Double, 90’lar ruhuyla geçmişten esintiler taşırken yenilenmiş tasarımıyla günümüz sneaker modasına öncülük etmeye geliyor.

Bir diğer yenilenen model 90’lı yılların meşhur koşu ayakkabısı Aztrek ‘96. “Beklenmeyen”i ortaya koyan Reebok’ın 90’lardaki ruhunu ve tutumunu mükemmel bir şekilde somutlaştıran Aztrek ‘96, önceki tasarımından daha cesur, daha renkli ve daha dinamik bir yüzle karşımıza çıkıyor.

Reebok’ın zengin tarihinden ilham alan ve günümüzün sokak estetiğiyle birlikte güncellenen Aztrek ‘96, köşeli eklenmiş kalıplara ve daha ön planda bir logoya sahip. Güncellenmiş bu tasarım, öne çıkmanız için mükemmel bir ayakkabı olarak sizinle buluşuyor.

Özellikle kadınlar için tasarlanan Aztrek Double’ın fiyatı 699 TL olurken, Aztrek ‘96 599 TL fiyatıyla ReebAok mağazalarında ve diğer satış noktalarında satışa sunuluyor.