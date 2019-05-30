Ramazan boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişi, bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine giriyor. Fakat Ramazan ayının ardından aşırı yemek, bazı problemleri kaçınılmaz hale getiriyor.

Ayrıca Ramazan’da kilo alınmasındaki en önemli etkenlerden biri yavaşlayan metabolizma oluyor. Bu yüzden bayram da dahil olmak üzere az ve sık yiyerek öncelikle metabolizmanın hızlandırılması gerekiyor. Dyt. Berna Ertuğ, Ramazan ayı sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

1 ayda alınan kiloları 3 günde vermeye çalışmayın

Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızı yavaşlar. Buna bağlı olarak oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımı olabilir. Ramazan ayı geçtikten sonra, kişiler bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları, 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yönelmektedir. Metabolizmanın eski hızına ulaşması için dengeli beslenmek ve spor yapmak şarttır. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir.

Ara öğünler metabolizmayı hızlandırır

Ramazan ayında azalan öğün sayılarını bayramdan sonra günlük beslenme programına ara öğünler ekleyerek artırmak, yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlayacaktır. Ara öğünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir,diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de; yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Bu nedenle Ramazan ayından sonra da günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir.

Bayramda genel beslenme kurallarına dikkat edilmeli

Bayramda ve sonrasında aşırı yemek ve tatlı tüketimi; kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabilir. Metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetleri de meydana getirebilmektedir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeye devam etmeleri çok önemlidir.

Ramazan Bayramı için beslenme önerileri

Ramazan Bayramı’nda güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Ara öğünlere özen gösterilmeli; yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve yenilerek metabolizma hızlandırılmalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir. Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir.