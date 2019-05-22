Banyonun ruh hâlini iyileştirdiğini biliyor muydun?

Öğleden sonra kaçamak yapmaya ne dersin? Sakin ol, sadece küvette yapacağın sıcak bir banyodan bahsediyoruz. Almanya Freiburg Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, haftada iki kez öğleden banyo yapmak; depresyonla mücadele eden katılımcıların ruh hâli üzerinde egzersizlerden daha fazla olumlu etki göstermiş. Teoriye göre banyo yapmak; depresyon ve uykusuzluk nedeniyle bozulabilen vücut sıcaklığının, sirkadiyen ritmine uyum sağlamasına imkân tanıyor.