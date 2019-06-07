Saniyeler içinde bir araya getirebileceğin bu smoothie ile her şeyi basit tut. Tam bir öğüne denk protein içeren bu tarifle antrenmanlarında güç kazanabilirsin.

1 PORSİYON

Hindistan cevizi sütü, 330 ml

Vegan çikolatalı protein, 35 g

Donmuş ahududu, 50 g

Kaju ezmesi, 15 g

YAPILIŞI

01/ Tozun topaklanmaması için önce sütü dök.

02/ Protein tozunu, ahududuları ve kaju ezmesini ekle. Ahududular istikrarlı enerji veren bolca manganez içerirken kaju ezmesi de yağsız kas hacmini destekleyen tekli doymamış yağlar ve bakır sunar.

03 / Mutfak robotunda çek, karıştır, ardından tekrar çek. Hızlı, doyurucu bir kahvaltı ya da ideal toparlanma içeceği olarak iç.