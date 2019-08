Daha pozitif düşünmek için bu egzersizleri denemende fayda var.

Yılların negatif düşünme kalıplarını birden değiştiremesen de; yapacağınız bu mini egzersizlerle hayatında farklılık yaratabilirsin.

1.Teşekkür Et

Her sabah yataktan kalkarken, önce hayatınızda ve elinizde olan tüm güzellikler için teşekkür ederek güne başla.

Çok basit. Detaya girmene hiç gerek yok. Ailen, sağlığın, arkadaşların, işin, evin, huzurun, yeteneğin. Aklına hayatında var olan ve teşekkür etmek istediğin neler geliyorsa.

Aynı şekilde seni üzen, kıran her türlü durumu da, sana kazandırdığı dersler ve senin gelişimine olan katkıları için teşekkür et. Hayatın akışına güven.

2. Sabah Günlük Olumlama/ Mantranı Söyle

Her sabah 10 kere aynı olumlama cümlesini söyleyerek güne başla.

Bu herkes için değişebilir. Ama bu cümlenin geniş zamanda olmasına dikkat et. Benim cümlem özellikle ‘’Access Conciousness’’ eğitmeni olarak şöyle;

Hayat bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir…

Seninkiler de daha farklı ve daha fazla senin hayatına özel içerikte olabilir.

‘’Aşk, huzur, bolluk hep benim yanımda…’’ gibi.

3. Günlüğüne O Günün Dileklerini Not Et

Düzenli olarak her gün hayattan ne istiyorsan yaz.

Ne istediğini yaz. Nasıl olacaklarını akışa bırak.

Sonrasında evde ya da mümkünse çalıştığın yere gittiğinde o günle ilgili senin elinde olan, bilincinde yapabileceklerin için, belki ajandana, takvimine eylem listeni ayrıca yazabilirsin.

Gerçek hayat eylem gerektiriyor, bunu unutmayalım.

4. Farkında Ol

Olay ve durumları ele aldığında ilk verdiğin tepkilerin farkındalığına odaklan. Olaylar karşısında ilk tepkin nasıl oluyor? Pozitif mi, yapıcı mı? Yoksa negatif ve yıkıcı mı?

Gerekirse en yakın arkadaş, mentor, koç yani güvendiğin bir kişiye, girdiğin 21 günlük çalışmanın bilgisini verip bu konuda geri bildirim almaya açık ol.

5. Farklıyı Düşün

Tepkin her nasılsa durum, tepkin ve hissin ile ilgili kısa notlar al.

Yapıcı, yıkıcı, yargılı, kapalı ya da açık, çözümcü ya da probleme odaklı…

Yani negatif ya da pozitif olarak her nasılsa hemen kısaca defterine not al. Ve yanına ‘’Bu durumda nasıl daha farklı düşünebilirdim?’’, ‘’Nasıl yaklaşabilirdim?’’ şeklinde pozitif versiyonunu da düşünüp yaz.

6. İfade Et

Karşılaştığın bir sonraki durumda, zihninde tekrar negatife düşen düşünceyi yakala, fark et, bekle, derin nefes al ve sonra pozitif olan tepkiyi ifade et.

Hemen tepki verme. Sessiz kal. Düşüncen ağzından çıkmadan önce bu sefer, hemen hızlıca değerlendir. Mümkünse 7 saniye sayarak burundan nefes alın, tutun ve 7 saniyede tekrar burundan ver.

‘’Daha farklı ne düşünebilirdim?’’ deyip, içinden pozitif olabilecek tepkiyi bul ve bunu ifade et. İfade etmek sana yapay geliyorsa ya sessiz kal ya da nötr tepkide kal.’’ Olabilir’’ gibi…’’belki de’’ gibi…

7. Dönüşüme Odaklan

Verdiğin yeni tepkinin etkisini gözlemle.

Bir sonraki durumda, tepkini bekletip, pozitif olan ile dönüştürdüğünde verdiğin tepkinin olay üzerindeki etkisini tahlil et. Ne değişti? Tepkin olumlu olunca nasıl bir etki ve katkın oldu? Tahlil et. Yine durum, tepki ve his olarak değerlendirme yap. Göreceksin ki, pozitif yaklaştığın her durum senin için her zamankinden daha pozitif sonuçlanacak.

8. Yürüyüş Yap, Nefes Al

Pozitifte kalabilmek için, haftada en az bir kez telefona bakmadani konuşmadan, çevreni 5 duyuyla görüp dinleyerek yürüyüş yap. Yürüyüş boyunca arada sırada mola verip 7 saniyede nefes alıp diyaframını şişir ve bir saniye tutup 7 saniyede geri bırak.

9. Akşam Günlüğüne Dilediklerin ve Aldıkların İçin Hislerini Not Et

Gün sonunda, o gün olan güzel olay ve hislerine odaklan. Teşekkür et. Dilersen defterine not alabilirsin. Bir mum yakıp sabah söylediğin mantrayı yine 10 kere tekrar et. Bu mantranı bir bardak suya söyleyerek, suyunu iç. Su olumlamaların da moleküler yapısını pozitife dönüştürüp bedeninde aynı etkiyi gösterecektir.

10. Nefes Egzersizi Yaparak Sakince Uykuya Geç

Uyumadan önce, yatağında, oturuş pozisyonunda ya da belki arkanı yaslayarak oturup, nefes egzersizi ile beyin dalgalarını bir nevi uyku öncesi rahatlatıp öyle uykuya dal.

7 saniye alıp tutup, burundan nefes çalışmasını 7 kere tekrar edip sakin ve kaliteli bir uykuya dalabilirsin.

Kaynak: Nil Keskin Keleş / Kadınlığına Sahip Çık