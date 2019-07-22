Polikistik over sendromu, özellikle üreme çağındaki kadınları etkileyen metabolik bozukluklardan biri. Genetik veya çevresel faktörlerden dolayı gerçekleşebilen bu sendrom, uzun dönemli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Uzmanlar, polikistik over sendromu hastalarının tanı ve tedavisi için doktorlarına başvurmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Ergenlik döneminde görülen regl düzensizlikleri çoğu zaman önemsenmese de polikistik over sendromunun en belirgin habercisidir. PCOS, kadınlarda doğurganlık dönemlerinde kendini gösteren, aşırı tüylenme, akne problemleri, kilo alma ve en önemlisi regl düzensizlikleri ile birlikte kısırlık problemleriyle kendini belli eden bir sendromdur ve zamanında tedavi sürecine başlanmazsa, uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, her bir PCOS hastası için farklı tedavi süreçlerinin olduğunu, bu sebeple erken önlem alınmasının ve devamındaki doktor takibinin çok önemli olduğunu vurguluyor.

Polikistik over sendromu tanısı nasıl konulur?

PCOS, yumurtalıklar, merkezi sinir sistemi, hipofiz bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşim bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan metabolik-hormonal bir düzensizlikler tablosudur Kadınlarda genellikle üreme çağında ortaya çıkar ama adölesanda veya menopozal döneme yakın da izlenebilir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de polikistik over sendromu için önemlidir.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, PCOS tanısı hakkında şöyle diyor: “Regl aralarının 2-3 ay gibi uzun olması, tüylenme-sivilcelenme, çabuk kilo alma gibi bulgular varsa, bunların altında PCOS yatabilir. Bu durumda mutlaka tüylenme yapması muhtemel diğer sebepleri de araştırıyoruz. Hastalarımıza ultrason, çeşitli hormon testleri, kan ve şeker testleri uyguluyoruz. Adet döngü bozukluğu, erkek tipi hormon fazlalığı bulguları veya ultrasonda tipik PCOS görüntüsü bulguarının 2 tanesi varsa PCOS tanısını koyuyoruz’’.

Kişiye göre PCOS tedavisi

Özellikle obezitenin ve insülin direncinin bu PCOS olgularında sıkça saptandığını söyleyen Pabuçcu: ‘’PCOS tanısı almış kadınların %60’ı obez ve bir o kadarı da diyabete yatkın. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurtlama sorunu nedeniyle olamayanların da büyük kısmında PCOS var. Yani, oldukça dikkatli izlenmesi gereken bir durum. PCOS’ta kişiye göre tedavi planı yapılıyor. Öncelikle diyet ve egzersiz, sonrasında ise hormonal tedaviler ve özel kısırlık tedavileri uygulanıyor. Testlerin sonucunda da PCOS tanısı konan hastalara, şikayetlerine ve hastalıklarına göre farklı tedaviler uygulanır.” diyor.

Tedavi edilmeyen PCOS, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Polikistik over sendromunun zamanında tanısının konulması ve tedavi edilmesi, uzun vadede karşılaşılacak sağlık sorunları için çok önemlidir. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tedavi edilmediği sürece PCOS hastalarının karşılaşabileceği sorunları şöyle belirtiyor: “PCOS kronik bir hastalıktır ve uzun dönemde obeziteye, ciddi şeker hastalıklarına, kalp ve hormon hastalıklarına hatta kansere yol açabilir. Bu nedenle PCOS’u iyi tanımlamak ve önlem almak gereklidir. Uzun dönemde alınacak önlemler ile kişi, normal bireyler gibi sağlıklı yaşam sürebilir. “

Polikistik over sendromu hamile kalmaya engel mi?

PCOS hastalarının en merak ettiği konulardan biri de, hastalığın hamile kalma konusunda sorun yaratıp yaratmayacağı. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, PCOS hastası olup çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara gerekli tedaviler uygulandıktan sonra sonuç alınamazsa, tüp bebek yöntemine başvurulabileceğini söylüyor. Tüp bebek, bu hastalarda hamile kalma oranlarını artırabiliyor.