Gün boyunca, açık havada ve bol aktiviteyle geçen pikniklere hazırlanırken sepetlerin çeşitli leziz yiyeceklerle dolup taştığı yadsınamaz bir gerçek. Ancak doğanın tadını çıkarırken yeme içmenin dozunu kaçırıp sindirim sorunları yaşamak da mümkün. Peki, bu sorunlarla uğraşmamak için piknik sepetini hazırlarken ve besinleri pişirirken nelere dikkat edilmeli?

Ayrılmaz ikili: Piknik ve mangal

Köfte, pirzola, bonfile, tavuk kanat, balık ve sucuk… Tüm bu lezzetler mangalda pişirildiğinde ve kalabalık piknik sofralarında birlikte yenildiğinde daha keyifli oluyor. Ancak mangalda pişirme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Örneğin pişirme sırasında, etten kömüre damlayan yağ ve su yağda eriyen bazı vitamin ve mineral kayıplarına neden olabilir. Yanan kömürden çıkan dumana maruz kalan etlerde kanserojen olan bazı zararlı bileşikler de oluşabilir. Bu nedenle etler ateşe çok yakın pişirilmemelidir. Etler küçük parçalar halinde hazırlanırsa hem pişme süresi kısalır hem de vitamin, mineral kayıpları ve zararlı bileşiklerin oluşumunu da azalır.

Sepetteki en büyük yeri taze meyve ve sebzelere ayır

Taze meyve ve sebzelerin yerini önden ayır. Mangalda pişen ana yemeğinin yanında salatalara ve meyvelere yer verebilirsin. Patates, soğan, domates, biber ve patlıcan gibi yaz sebzelerini közleyerek nefis bir salata hazırlayabilirsin. Açık havanın etkisiyle gün içinde acıktığında sağlıklı bir atıştırmalık olarak taze meyveleri tüketebilirsin.

Yiyeceklerini buzdolabı dışında iki saatten fazla bırakma

Piknik alanlarında yiyecekleri, özellikle de buzdolabında saklanması gereken besinleri açıkta bırakmak zehirlenmelere de davetiye çıkarıyor. Yaz aylarında besin kaynaklı zehirlenmelerin çoğunun buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilemeyen besinlerden kaynaklandığı da biliniyor. Bu süre 2 saati aştığında besinlerde mikroorganizmalar üreyip çoğalabiliyor. Bu nedenle mangal için alınan etler, yoğurt, ayran gibi süt ürünleri, yumurta, mayonez veya benzeri diğer sosların mümkünse termal bir çantada veya buzlukta soğuk olarak saklanması gerekiyor.

Sepetinden suyu eksik etme

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında mutlaka en az 2-2.5 litre su içmelisin. Sıvı tüketimini artırmak için içini ferahlatacak şekersiz limonata, taze sıkılmış meyve sularını veya maden sularını da tercih edebilirsin. Bol sıvı tüketimi terle kaybettiğimiz su ve mineralleri geri kazanmamızı ve böylece daha zinde hissetmemizi sağlar. Bu nedenle pikniğe giderken yanında yeterli su ve sıvı olduğundan emin ol.