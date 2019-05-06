Geleneksel Ramazan lezzeti güllacı bu kez pikan cevizi ile yapmaya ne dersin?

Sedef İybar, uzun saatler tutulan orucun ardından hafifliği ve lezzetiyle Ramazan sofralarının baştacı olan güllaç tarifini paylaştı.

Malzemeler:

1 litre süt

50 gram krema

Yarım paket güllaç

1 çorba kaşığı gülsuyu

4 çorba kaşığı bal

100 gram pikan cevizi

Hazırlanışı:

Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekle. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşat. Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştir ve kalan güllaç malzemen ile üstünü kapat. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave et. Üzerini pikan cevizi ile süsleyerek soğumasını bekle.