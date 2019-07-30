Hem sebzeleri çok seviyorsan hem de etten vazgeçemiyorsan Pegan olmak tam sana göre…

Vegan olmak uzun süredir aklından mı geçiyor? Ancak ızgara tavuktan ya da balıktan vazgeçemiyor musun? O halde, Pegan diyeti tam sana göre.

Pegan beslenme yöntemi Pinterest aramaları ile çok popüler bir hale geldi. 2017-2018 yılları arasında yüzde 337 aranmaya sahip ve 2019 yılının da en övülen diyeti haline geldi.

Pegan nedir?

Paleo ve veganlığın flörtünü hayal et! Öncelikle, hem vegan hem de Paleo diyetlerini birleştirerek ve bütün, işlenmemiş gıdaları yemeye odaklanarak, her iki yaşam tarzının da faydalarından yararlanabilirsin.

Ne tüketebilirsin?

Tercihen, mevsimsel, az şekerli ve nişasta içermeyen sebzeler tabağının yüzde 75’ini oluşturmalıdır. Et başrolünden ziyade yan ürün olarak görünebilir. Fındık, tohum ve avokado gibi iyi yağ içeren yiyecekler tüketebilirsin. Diyetini doğru şekilde takip ettiğin sürece, haftada iki tatlı ve iki alkollü içki içebilirsin.

Neyi bırakmalısınız?

İşlenmiş şekerler, işlenmiş gıdalar, süt, çok miktarda hayvansal protein, baklagiller ve bitkisel yağlar.

Pegan olunabilir mi?

Bu diyetin eksikleri olsa da; dengeli, mevsimsel, organik ve hormondan uzak beslenmeni hedefliyor. Etin garnitür olarak karşımıza çıktığı bu diyetin meyve ve sebzelere odaklandığı aşikar. Et, özellikle kadınların ihtiyaç duydukları demir ve vegan diyetlerinde eksik olabilen B12 vitamini açısından zengin.

Dezavantajlarına gelirsek… Tahılları sınırlandırarak, seni tok tutan ve bağırsak sağlığın için önemli olan liflerden mahrum kalırsın. Baklagillerin kesilmesi aynı zamanda iyi bir bitki bazlı protein kaynağını kaçıracağın anlamına gelir.

Uzun vadeli sonuçlar halen daha yetersiz olsa da, Pegan’ın temel olarak düşük karbonhidratlı bir diyet olduğunu ve kilo vermede kısa vadede etkili olduğunu kanıtlayan bulgular mevcut.