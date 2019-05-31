Fön çekme alışkanlıkların, boya işlemlerin, hatta vejetaryen beslenmen bile saçında matlığa neden olabilir. Saçının dokusu ne olursa olsun, o güzel parlaklığı elde etmek mümkün. Işık seninle olsun!

Podyumlardan gerçek yaşama, çaba gösterilmemiş saçlar son birkaç yıldır her yerde hükmünü sürüyor. Parlak saçlar eskiden “fazlamükemmel” görülüyordu. Ama kişisel bakım çılgınlığı bunu değiştirmeye başladı. New

York’taki Wexler Dermatoloji Kliniği’nden Dermatolog Dr. Francesca

Fusco, “Sağlıklı saç vücuduna ve saçına ne verdiğinin bir yansımasıdır”

diyor. Ve bu, kelimenin tam anlamıyla yansıma ile ilgili. Dr. Fusco,

mikroskobik seviyede epidermin (saçın üst katmanı), üst üste binmiş

çakıllara benzediğini söylüyor. Sağlıklı saçlarda bu çakıllar pürüzsüz ve

düz görünüyor –ışığı yansıtıyor ve parıltı yaratıyor. Ancak yeterli

yıpranma ve aşınmayla saç kırılmış ve parçalanmış görünebiliyor. Bu

yüzden de matlık ortaya çıkıyor. Neyse ki saçını kolayca parlak ve

sağlıklı hâline geri döndürebilirsin. Işıltını söndürenleri nasıl etkisiz hâle

getireceğini ve saçına parlaklık kazandıracağını öğrenmek için sayfaları

çevirmeye başla.

Kıvırcık-Bukleli Saç

DENE: Yağ–Silikon Karışımı

NEDEN İŞE YARIYOR?

Kıvırcık saç, doğası gereği kuru ve dolayısıyla mat oluyor. Çünkü saç derisindeki yağ, düz saçta olduğu gibi saç kılı gövdesinden aşağı kayıp inemiyor. İçeriğinde silikon da olan bir saç yağı ile takviye yap. Nexxus’un

küresel yaratıcı direktörü, Saç Stilisti Kevin Mancuso; bu kombinasyonun nemlendirme dışında, tek başına yağ kullanmaya göre daha iyi ışıltı yarattığını söylüyor.

Isıyla Şekillendirme

Fön çekmek de düzleştirmek de saçta ışıltılı bir bitişi garantiliyor. Fakat aynı zamanda saçın doğal parıltısını öldürüyor. İronik, değil mi? Fusco, durumu şöyle açıklıyor: “Saçı aşırı ısıtma ya da boyama nedeniyle kimyasal uygulama (ya da ikisi birden), saç kılı gövdesinin zayıf bümesine ve ‘trikorreksiz nodoza’ denilen yaygın saç kırılmasına neden oluyor.” Bu zayıflayan saç telleri de genel parıltıyı bitiriyor.

ÇÖZÜM: Saçını haftada birkaç kez kendi hâline bırakarak kurut. Saçına ısıyla şekil vermeden önce ise zararı minimuma indirmek için Toni & Guy Heat Protection Mist gibi ısı koruyucu bir sprey sık. Eğer saçına hem ısıyla şekil veriyor hem de boyuyorsan, protein içeren bir ürün kullan. Fusco sonrasında saçını iyice durulaman konusunda uyarıyor çünkü protein kalıntısı saçını kırılgan yapabilir.

Yoğun Kıvırcık Saç

DENE: Yoğun Yağ

NEDEN İŞE YARIYOR?

Zengin, yoğun yağlar bu tür saç için en iyisi. Çünkü saç teline anında nüfuz etmeden önce bir süre orada kalıyor. Brooklyn’deki Khamit Kinks kuaför salonunun sahibi Saç Stilisti Anu Prestonia, bu sayede saçın kalıcı bir parlaklık ve nem kazandığını söylüyor. Doğal saç, yoğun yağın ağırlığını kaldırabildiği için saçın ağırlaşmasıyla ilgili endişelenmene gerek yok. Prestonia, E vitamini ve yağ asidi bakımından zengin olan kastor yağı (Hint

yağı) karışımlarına bayıldığını söylüyor. Önerisi, şampuandan sonra ve saç kreminden önce kullanman. Böylece sadece saçın değil, en az onun kadar kuru olan saç derin de nemlenecek.

Dalgalı Saç

DENE: Kuru Yağ

NEDEN İŞE YARIYOR?

Kuru yağlar –düşük moleküler ağırlıklı, bitki bazlı olanlar– geleneksel, yağlı his bırakan yağlara göre daha hızlı nüfuz ediyor. Dolayısıyla dalgaları

ağırlaştırmıyor. Brooklyn’deki Ursula Stephen Kuaför Salonu’nun sahibi ve Unilever’in saç stilisti Ursula Stephen, “Kuru yağı ellerinin arasında ısıt ve saçının sadece uçlarına uygula. Bu, saça doğru miktarda ışıltı verir; yağlı bir his bırakmadan saçı hareketli ve dokunulası yapar” diyor.

Güneş Işığı

UV ışınlarına maruz kalmak saç rengini açabilir –saçını boyayanlar için bu yeni bir haber değil. Ancak saçını hiç boyamadıysan da bu durum

matlığa neden olabilir. New York’taki Sally Hershberger Kuaför Salonu’nda renk uzmanı olan Sharon Dorram, “UV ışınları ve ısı, epidermi açıp pigmenti parçalayabilir” diyor. Ayrıca UV ışını ve ısıya maruz

almak nemin saçından buharlaşarak uçmasına, dolayısıyla kurumasına neden olabilir. Bu kombinasyon ise mat bir bitişe sebep olur.

ÇÖZÜM: Saçı UV ışınlarından korumak için güneşe çıkmadan önce koruyucu bir ürün kullan. Güneşten sonra mı? Duş al. Kendi adını taşıyan kuaför salonunun sahibi, New York’lu Saç Stilisti Nunzio Saviano, “Eğer saçını kuru hissediyorsan şampuan yerine sadece saç kremi kullan” diyor.

Kuru Şampuan

Kuru şampuanın değerli takım oyuncularından olmasının bir nedeni var: Saç modelinin kalıcı olmasını sağlıyor, saça hacim veriyor ve doku kazandırıyor. Yapmadığı tek şey var: Işıltı vermek. Kuru şampuanın içindeki pudra, maalesef saçın ışığı yansıtma gücünü azaltıyor. Bunun üzerine bir de nem eksikliği ortaya çıkıyor. Saviano, “Eğer kuru şampuanı düzenli olarak kullanıyorsan, saç teli gövdesine yeterince nem vermiyorsun demektir. Bu da kuruluğa ve matlığa neden olur” diyor.

ÇÖZÜM: Kuru şampuanı saçını yıkadığın zamandan sonra en fazla iki defa kullan. Uyguladıktan sonra ise biraz daha uğraş ve saçını ortalarından ucuna doğru Gliss Supreme Length Sıvı Saç Kremi gibi bir ürünle nemlendir. Daha sonra saçını haftada bir Klorane Isırgan Otu Özü Şampuanı ile yıka. Bu, saç tellerini soymadan matlığa neden olan kalıntılardan kurtulmanı sağlar.

Saç Boyası

Düzenli olarak gittiğin boya randevuları saçının ışıltısına zarar verebilir. Çünkü saçın sürekli işlem görmesi, epidermi sürekli açmak (pigment eklemek ya da çıkarmak için) ve kapamak (mühürlemek için) anlamına geliyor. Zamanla epidermin katmanları ayrılmaya başlayabilir ve nemin sızmasına neden olabilir. Dorram, “Saçın rengi her açıldığında daha da geçirgen hâle geliyor ve ışığı yansıtmıyor –dolayısıyla da eskisi kadar parlak görünmüyor” diyor.

ÇÖZÜM: Bu kadar şiddetli bir zarardan dönmek için haftada bir saç maskesi yapmalısın. John Frieda Frizz Ease Miraculous Recovery Deep Conditioner -Yoğun Nemlendirici Besleyici Bakım Maskesi gibi, içeriğinde hem protein hem de besleyici yağ olan bir maskeyi deneyebilirsin. Dorram ayrıca içeriğinde alkol olan ürünlerden kaçınmanı tavsiye ediyor. Çünkü alkol, saç için sert bir madde ve matlığı daha da kötüleştirebilir.