Tükettiğin besinler kadar, besinleri nasıl pişirdiğinin de sağlığın üzerinde önemli etkileri bulunuyor. Doğru pişirme tekniklerine gel daha yakından bakalım.

Doğru pişirme yöntemi lezzeti artırıyor

Besinlerini ızgara yaparken, mangalda pişirirken birkaç basit işleme ve pişirme yöntemine dikkat ederek hem lezzetini arttırabilir hem de besin öğesi kayıplarını en aza indirebilirsin.. Eti pişirirken ya da ızgara yaparken aşırı kavurup kömürleştirmemek, ekmeği ya da diğer nişasta içeren besinleri yakmamak, temiz yağ kullanmak gibi önlemler besinlerin hem lezzetini arttırır hem de besin öğesi kaybını en aza indirir.

Et pişirirken dikkat etmen gerekenler

Kırmızı eti, tavuk ya da balığı aşırı miktarda pişirmek sağlığa olumsuz etkileri bulunan ve kısaca HCA denen heterosiklik aminler gibi zararlı olma potansiyeli olan maddelerin oluşumuna neden olabiliyor. Etinizin lezzetli ve güvenli olması için;

Etin ızgarada kalma süresini kontrol et:: Etin sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanabilirsin, bu sayede et istenen sıcaklığa ulaştığında ızgaranın üzerinden alabilirsin.

Etin sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanabilirsin, bu sayede et istenen sıcaklığa ulaştığında ızgaranın üzerinden alabilirsin. Eti marine et: Eti çeşitli soslarda, marine etmek zararlı bileşenlerin oluşmasını engelleyebilir ve bu bileşenlerden korunmada yararlı olabilir.

Aynı yağı birden çok kez kullanma

Yemeklerini daha önceden kullanılmış olan yağlarda pişirmek sadece yemeğin tadını etkilemez, aynı zamanda polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)adı verilen kimyasalların oluşmasına da yol açar. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), bu bileşiklerin sağlık için olumsuz etkileri bulunduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle yemekleri pişirirken mutlaka temiz yağ kullanılmasını öneriyor.

Kaynak: Sabri Ülker Vakfı