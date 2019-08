Mutlu olmayı seçebilir miyiz? Veya mutsuzluk hali kontrol edebilebilir mi? Uzmanlara göre mutlu olmak için yapılması gerekenler insanın kendi elinde…

Ne geçmişi ne geleceği sadece şimdiki zamanı yaşa:

Geçmiş ve gelecek insanı mutluluktan alıkoyar. Geçmişte yaşanan olumsuz olayların etkisi ve gelecek kaygısı insanın zihnini yorar ve hayat enerjisini tüketir. Bu yüzden mutlu olmak için öncelikle yapılması gereken şey “şimdi”yi yaşamak, “şimdi”nin farkında olmaktır. Bunun aksinde olan her durum mutsuzluğa davetiye çıkarır. Biz gelecek planlarımızla ilgili olumsuz kaygılar üretirsek mutsuz oluruz… Mutluluğun sırrı, şimdiyi yaşamaktır; anın farkında olmak, anın içinde olmak, geçmişte yaşanmış bir tartışmanın ya da acının muhasebesini yapmamak, gelecekte olması muhtemel bir olayın sevincini, heyecanını üzüntüsünü, korkusunu yaşamamaktır. Şimdiyi yaşayarak anın, çevrendeki kişilerin, yaptıklarının ve söylediklerinizin farkında oluyorsun. İşte o zaman gerçekten kendin olursun.

Erteleme alışkanlığından vazgeç:

Mutlu olmayı ertelemek en büyük hatadır. Şimdiyi yaşamak lazım. Yarında yaşamak bugünü öldürmek, bugünü çöpe atmak demektir. Onun için mutlu olmanın en büyük sırrı anda yaşamak, anda mutlu olmaktır. Mutluluğun sırrı, geçmiş ve geleceğe takılmadan bugünü yaşamak ve bugünü yaşamaktan zevk almaktır. Unutma, mükemmel yaratılmış bir şimdi, mükemmel bir gelecek demektir. Geçmiş de bir ‘şimdi’ idi, gelecek de bir ‘şimdi’ olacak… Dolayısıyla tek bir gerçek vardır; o da şimdiki zamandır.

Mutlu olmak için motive ol:

Motivasyon olmadan ilerlemek, başarmak, mutlu olmak mümkün değildir. İlerlemek için kendi kendimizi motive etmeyi öğrenmeliyiz. Bu, olmazsa olmazdır. Motivasyon için yaratıcı imgeleme yaparak enerjimizi yükseltmeliyiz. Biz enerjiyiz. Evren enerjiyle dolu. Bu titreşimlerin hedefine ulaşabilmesi için enerjimizin yüksek olması gerekir. Enerjimiz, motivasyonumuz ne kadar yüksekse günlük ve uzun vadeli hedeflerimize o kadar çabuk ulaşırız. Püf noktası; istenilen şeyleri her an dokunabilecekmişiz, kokusunu duyumsayabilecekmişiz gibi hayal edebilmektir. Bu hayaller gerçeğe ne kadar yakın olursa gerçekleşmesi de o kadar hızlı olur. İstenilen hedefleri gerçekleşmiş gibi hayal etmek, insanın motivasyonunu artırır. Ayrıca bir an önce güne başlamak, yapılacakları belirlemek ve yapmak, bunlar için kendinize telkinde bulunmak önemlidir. Böylece her an yaşama motive olur, mutlu olursun.

Kendine güven:

Kişi, motivasyonu düştüğünde veya morali bozulduğunda, bu düşüşü durdurmak için daha önce başardığı şeyleri yeniden zihninde canlandırmalıdır. Bu kendimize şunu hatırlatmaya yarar; sen bunu daha önce de yaptın, yine yaparsın! Daha önce elde ettiğimiz başarılar, yapacaklarımızın teminatı gibidir. Korkuların üzerine gitmek, korkulan şeyleri yapmak, kendine güveni artırırken aynı zamanda motivasyonu da yükseltir. Korkuların üzerine gidip yapılması gerekeni yapmak en güçlü motivasyon kaynağıdır. Motivasyonumuz yüksek olduğu zaman ertelemeyiz. Ertelemediğimiz zaman da yaparız, yaptıkça da kendimize olan güvenimiz artar. Mutlu olma duygumuz da buna paralel olarak yükselir.

Hayal kurmaktan vazgeçme:

Kişi, ne istediğine, hangi noktaya gelmek istediğine, hedefine karar vermelidir. Hedefini bu kriterler doğrultusunda ortaya koyan birisi için ilerlemek daha kolay olacaktır. Nasıl ki teknoloji sayesinde navigasyon aletlerimizle yolumuzu daha kolay buluyoruz… Aynı şekilde beynimizin navigasyonuna, hedeflerimizi net bir şekilde belirleyip yazdığımızda, açık ve uyanık bir farkındalıkla beynimizden gelen direktiflere konsantre olup gözümüzü yoldan ayırmadan ilerlersek, rotamıza ulaşabiliriz. Hedef belirlendikten sonra hayal kurulmalıdır. Başarı elde etmek için hayal etmek ve zihinde canlandırmak önemlidir. Hiçbir başarı hayal edilmeden gerçekleşmemiştir. Başarıyı hayal etmek bu yolda çalışırken mutlu olmayı sağlar. Sonucunda ise hayalleri başarmak mutluluk kaynağıdır.

Kötü olaylar seni yıkmasın:

İş, kariyer, ikili ilişkiler, evliliklerin sonlanması derken hayatın ters giden yönleri insanları olumsuz etkiliyor; hatta travmalara yol açıyor. Ama hayatta kötü görünen olayların aslında iyi neticelenebildiğini görmek gerek. Başımıza gelen bazı kötü olayların sonradan farklı sonuçlar doğurduğunu ve iyi yönde geliştiğini görebiliriz. Kötünün iyi olduğunu kanıtlayan bazı unsurlar vardır. İnsanların mutlu olması için mutlaka engellerden atlaması gerekir. Kişi mutlu olmak istiyorsa kendi kabuğundan ve sakin ortamından uzaklaşmalıdır. İşini kaybetmen, daha iyi bir iş fırsatını yakalayacağının habercisi olabilir, aynı şey bir ilişkinin bitmesi için de geçerlidir. Evren daha iyisini verecek diye düşünmenin ve inanmanın sonucunda, daha iyi fırsatlar karşına çıkacak ve mutluluğun hayatında yeniden belirdiğini göreceksin.

Olumsuzluklardan dersler çıkabilirsin:

Hayatta karşılaştığımız her sorun, her olumsuz durum gelişmemiz içindir. Ömrümüz boyunca başımıza gelenlerin hepsi kendimizi değiştirmemiz ve geliştirmemiz için gereken derslerdir. Karşılaştığımız tüm sorunları, bizi hırslandıran, potansiyel enerjimizi ve performansımızı ortaya çıkarmayı sağlayan katalizörler olarak görmemiz gerekir. Önümüze çıkan her engel sorun değildir; performansımızı bir tık yükselten, daha başarılı olmamıza olanak sağlayan sınavlardır. Bunları, evrenin bize verdiği bir mesaj diye algılarsak bizim için her şey çok daha kolay olur. Böyle düşündüğümüz andan itibaren gerekli adımları daha rahat, daha gerçekçi bir şekilde atabiliriz. Eğer gerçekten istersek, başımıza gelen her olumsuz olayda olumlu bir şey bulabiliriz. Bunun için yeter ki objektif bir gözle bakabilmek için çaba gösterelim. Böylece mutlu olmayı sürdürebiliriz.

Kaynak: Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş