Sunduğu faydalarla mutfağından asla eksik etmemen gereken 6 besini mercek altına aldık.

Sarımsak

Yemeklerine sarımsak eklemek, sağlığa faydalarını artırmanın en kolay yoludur. Journal of Nutrition, ne kadar çok sarımsak yersen mide kanserine yakalanma riskinin o kadar düşeceğini keşfetti; aynı zamanda sarımsak, her yıl yakalandığımız soğuk algınlığı sayısını azalttığı kanıtlanan harika bir doğal antibiyotik kaynağı.

Ayrıca sarımsak, kanın cinsel organlara akışını hızlandırıp sperm kalitesini de artırıyor ki bu da partnerin için hayli iyi bir haber.

Yulaf

Sabah kahvaltılarında tercih ettiğin yulaf ezmesi kasesinin yağı azaltma, kan basıncını düzenleme ve diyabeti yenme kabiliyeti olan besleyici bir güç merkezi olduğunu biliyor muydun? Yulaflar, sindirimi yavaşlatarak, aksi takdirde yağ üretecek ve Tip 2 diyabet riskinizi artıracak insülin seviyelerindeki ciddi yükselişlerin yaşanmasını önleyen çözünebilir lif içerir. Ayrıca uykunun kalitesini artıran magnezyum yönünden zengindir ve American Journal of Hypertension’a göre, kan basıncının düzenlenmesini sağlamak için damarları gevşetir.

Fıstık Ezmesi

Doğalını tercih ettiğin müddetçe, fıstık ezmesi kabuklu yemişlerin tüm besleyici faydalarını daha düşük bir fiyatla sana sunuyor. Harika bir sağlıklı yağ kaynağı olmasının yanı sıra sabahın ilerleyen saatlerinde atıştırmalık olarak bir iki pirinç patlağına bolca süreceğin fıstık ezmesiyle sağlıklı miktarda E vitamini ve çinko alırsın. JAMA’da yayımlanan araştırmaya göre, E vitamini kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini yüzde 24 azaltır. Çinko da depresyonun etkilerinde azalmayla ilişkilendirilmiştir. Vücudunu ve beynini geliştirmenin harika yolu fıstık ezmesinden geçer.

Assorted set of frozen vegetables can be used as background

Donmuş sebzeler

Tazesi en iyisi, değil mi? Aslında öyle olmak zorunda değil. Chester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, dondurma işlemi besin değerlerinin kaybolmasını önlediğinden, aslında süpermarketlerin donmuş ürün bölümünün taze ürünlerden daha çok antioksidan içerdiğini keşfetti. Sebzelerdeki C vitamini gibi antioksidanlar kansere sebep olan serbest radikalleri temizlemesiyle bilinirken, Archives of Internal Medicine’de yayımlanan bir çalışmada, dondurulmuş yeşilliklerde dört kat daha fazla bulunduğu öğrenilen bir antioksidan olan beta karotenin de yaşlandıkça yaşadığınız bilişsel düşüşü yavaşlatma gücü olduğu keşfedildi. Bu süper yiyecek aperatiflerini soğuk dolaplardan masalara getirmenin zamanı geldi.

Konserve ton balığı

Son zamanlarda çok fazla kırmızı etin besin değeri açısından ateş hattında oluşuyla, yüksek proteinli bu alternatif, mükemmel bir hazır öğle yemeği içeriği sunuyor. Büyük bir konservesi, günlük tavsiye edilen protein alımının yüzde 56’sını (gerçekten de kasların için bir yakıt) ve ayrıca bol miktarda balık yağları ve Kaliforniya Üniversitesi’nin sağlıklı HDL kolesterol seviyelerini korumana yardımcı olduğunu keşfettiği bir vitamin olan niasin içeriyor. Yalnızca, ayçiçek yağlı değil, light konservelerden aldığından emin ol. Alacağın bol miktarda omega-3 kalbine iyi gelecektir.

Yumurta

Yumurta, düşük kalorili, yüksek proteinlidir ve Nutrition and Food Science dergisine göre D vitamini ve kolin gibi sağlığa faydalı besin değerleriyle doludur. Güneş ışığı vitamininin kan basıncını ve vücut yağ oranını azalttığı kanıtlanmış. Kolin de alkol aldığın bir geceden sonra karaciğerinizi düzeltmesiyle biliniyor. Yani bilim, yumurtaların alkol sonrası hangover etkisinin çaresi olduğunu kanıtlıyor.