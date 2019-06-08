Uykusuz geceleri ardında bırakmak için gece sütünü hazırla ve keyfini çıkar. Tatlı rüyalar!

Zerdeçal

Zerdeçal, anti-enflamatuvar özelliği ile daha hızlı uyumana ve tazelenmiş bir şekilde uyanmana yardımcı oluyor.

Süt

Hayvansal kaynaklı süt, rahatlamana ve yorgunluk hissini atmana yardımcı olacak amino asit türü olan triptofan içerir.

Bal

Bu yapışkan lezzette bulunan glikoz, uyanıklığa neden olan öreksin hormonunun azalmasına neden olarak uyumanı kolaylaştırabilir.

Reishi Mantarı Tozu

Vücutta dengeleyici bir etki yaratan bu mantar, sakinleşmene yardımcı olabilir. Bal ile harmanlayarak, tozun acı tadını maskeleyebilirsin.