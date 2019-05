Uzun bir meditasyon seansı için vaktin yok mu? Sorun değil. Günlük işlerini yaparken bile farkındalık kazanabilirsin.

Meditasyon, birçok faydayı bünyesinde barındırır: Zihnini temizler, kan basıncını düşürür, depresyon ve anksiyeteye iyi gelir. Hatta hassas bağırsak sendromunun şiddetini bile azaltır. Üstelik bu avantajlardan yararlanmak için evini kristal ve tütsülerle donatmana da gerek yok. Antrenman yaparken, arkadaşlarınla otururken ya da dişlerini fırçalarken bile zihnini anda kalmaya odaklayabilirsin. Aşağıdaki tavsiyelerimiz, en yoğun günlerinde bile farkındalık kazanmana yardımcı olacak.

1- ALARMIN ÇALDIĞINDA

Kulak tırmalayan alarm sesini, rahatlatıcı bir müzik ya da rüzgâr gibi daha yumuşak bir sesle değiştir. Uyandığında en az iki dakika yatakta kal ve etrafındaki seslere (dışarıda öten kuşların sesi ya da klimanın uğultusu), üzerinde yattığın çarşafın verdiği hisse odaklan. Ardından hazırladığın kahvenin taze kokusunu içine çek.

2- YÜRÜRKEN

Lokal pazarları gezerken, ara sıra gökyüzüne bak. Yukarı bakmak, seni ana döndürür ve yeni bakış açısı geliştirmene yardımcı olur. (Belki de pırasa o kadar da tatsız değildir,

ne dersin?)

3- GİYİNİRKEN

Çekmeceyi açarken ya da askıyı dolaptan çıkarırken, yeni yıkanmış kıyafetlerin kokusuna ve üzerindeki kıyafetin sana hissettirdiğine dikkat et. Bu, anın farkında olmana ve sabah telaşının stresini azaltmana yardımcı olur.

4- DUŞ ALIRKEN

Duş alırken vücudunu köpükler içinde bırakmak, farkındalığını artırmana yardımcı olacak duyusal bir deneyimdir. Su sıcaklığına, yeni şampuanının kokusuna ve suyun yere çarptığı anda çıkardığı sese odaklan.

5- KAHVE İÇERKEN

Kupanın sıcaklığını ellerinde hisset, kahvenin kokusunu içine çek ve aldığın her yudumun tadını çıkar. Bu arada bir araştırma, farkındalıkları gelişmiş kahve severlerin, şeker kullanmayı bırakma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

6- MAKYAJ YAPARKEN

Fırçanın her vuruşunu, rimelin dokunuşunu ya da rujun dudağından her geçişini düşün. Güzellik rutinini bu şekilde bölmek, beyninin komik kedi videoları ya da teslim tarihi yaklaşan işlerin telaşıyla istila edilmeden önce rahatça odaklanmana yardımcı olacak.

7- YEMEK PİŞİRİRKEN

Yemeğini karıştırırken ya da sebze keserken, kaşığın ya da bıçağın ritmine dikkat et. Pişirdiğin yemeğin kokusunu içine çek. Bir araştırma, yemek yapma gibi yaratıcı aktivitelerle uğraşan insanların, ertesi gün daha sakin ve mutlu hissettiğini söylüyor.

8- MERDİVEN ÇIKARKEN

Her adımının yere inişini hisset ve çıktığın basamakları tek tek say. Birlikte çalışan kaslarının koordinasyonuna dikkat et. Sen yukarı çıkıyor olsan da tempon düşüyor olabilir.

9- KAFAN KARIŞTIĞINDA

Kendini negatif eleştirilere boğmadan önce, kendinle ilgili iyi düşüncelerini aklına getir. Olumlu tepki almak, beynin hatırlamasına ve yeteneklerini geliştirmene yardımcı olabilir.

10- DİREKSİYON BAŞINDAYKEN

Direksiyon başındayken, odaklanman ve tetikte olman gerekir. (Dikkat dağınıklığı, günde 8 bin kazaya neden oluyor.) Öyleyse neden ana daha Fazla uyum sağlamayasın? Direksiyon başındayken müziği kapat; otomobilin yoldan aşağı inerken çıkardığı sesi ve titreşimi fark et ve derin nefesler al.

11- KOŞARKEN

Kaslarına ve hareketlerine odaklan. Zihnini ana odaklayıp farkındalığını artırmak, en üst düzeyde performans göstermene yardımcı olur.

12- İLK LOKMAYI ISIRIRKEN

İlk ısırığın sana hissettirdiklerine odaklan. Yemeğinin kokusuna, ağzında bıraktığı hisse ve tabii ki tadına dikkat et. Bir şey daha: Bir araştırma, yüksek farkındalıkla yemek yemenin, kilo kaybı ile bağlantısı olduğunu belirtiyor.

13- UYUMADAN ÖNCE

Vücudunu, ayak parmaklarından başına kadar zihinsel olarak tara ve her bölgedeki hisse ayrı ayrı odaklan. Eğer aklına dikkat dağıtıcı düşünceler gelirse, tekrar vücuda odaklanmayı dene. Bu, zihnindeki karışıklığı giderir ve seni fiziksel olarak rahatlatır.

Kaynaklar: Free Form Minds’in kurucusu Ben Kariln; Life Falls Apart, But You Don’t Have To: Mindful Methods for Staying Calm in the Mids of Chaos kitabının yazarı Julie Potiker; Puget Sound Üniversitesi’nde psikoloji profesörü Jill Nealey-Moore, Modrn Barınağı’nın sahibi

Alexandra Janelli; Samadhi for Peace’in kurucusu Jona Genove; William & Marry Koleji’ndeki Danışmanlık Merkezi’nden sosyal hizmetler görevlisi Becca N. Marcus.