Daha hızlı koşmak ve daha güçlü olmak için mantranı belirle!

En iyi atletler, iç konuşmaları ile amaçlarına kilitlenirler. Daha önce iki kez olimpiyatlarda yarışan, uzun mesafe koşucusu Kara Goucher, Strong: A Runner’s Guide to Boosting Confidence and Becoming the Best Version of You adlı kitabında, başarı sırlarını paylaşmış.

Kendine olan güveni artırmanın anahtar rol oynadığını belirten Goucher, kariyerinin başlarında şüphe ve kaygı duyduğu için sıkıntı yaşamış. Kendine mantra belirleyerek çalışmak, negatif enerjiden kurtulmasını ve anda kalmasını sağlamış. Goucher’ın spor hayatını düzene sokan önerilerinden ilham alarak, kendi mantranı oluşturabilirsin.

KISA VE ÖZ OLSUN

Kendini zorladığında, derin düşünme ya da problem çözme çabaları işe yaramaz. Tek bir kelime ya da kısa bir cümle, genelde etkili olur. En iyisi ise lafı dolandırmamak. (Benim favorilerimden biri “Doğru yerdeyim”. Bir şeyler ters gittiğinde kafamda bu iki kelimeyi tekrar ederim.)

ANDA KAL

Performansını korumanın ve yükseltmenin yolu anda kalmaktan geçer. “Odaklan’ ve ‘yap’ gibi aktif kelimeler, anda kalmana yardımcı olur ve yaptığın işe tekrar konsantre olmanı sağlar.

DUYGUSAL BAĞ KUR

İyi bir mantra, pozitif duygular uyandırır ve zihinsel gücünü korur. Bu nedenle içten ve kişisel olmalıdır. Seni rahatlatan ve motive eden kelime ya da cümleleri düşün. “Dayan ve şükret” ya da “Neden olmasın!’” cümleleri en iyi şekilde performans göstermeme yardımcı olur.

TEST ET, KULLAN, DEĞİŞTİR

Egzersiz yaptığın ya da bir yarışa katıldığın anlarda, mantra denemeleri yap. Eğer sana iyi geldiğini düşündüğün bir kelime ya da cümle yakalarsan onu not al. Diğer taraftan kullandığın mantra seni eskisi gibi heyecanlandırmıyorsa, yenisini yaratmanın zamanı gelmiş demektir.