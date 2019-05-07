Met Gala, tarihte ilk defa bir İspanyol high street markasını konuk ediyor. Mango, moda dünyasının en önemli sosyal etkinliğinde, firmanın elçisi Sofía Sanchez de Betak için özel hazırlanan kıyafet ile yer alıyor.

Efsanevi Metropolitan Sanat Müzesi‘nde düzenlenen ve Anna Wintour, Lady Gaga ve Harry Styles’ın başkanlığında; Serena Williams ve Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele’nin eş başkanlığında gerçekleşen etkinliğe katılan firmanın sanat yönetmeni ve moda danışmanı için bu yılki temadan esinlenen bir kıyafet tasarlandı.

Çizim: David Downton

Bu etkinlik için tasarlanan kıyafet, Camp tarafından tanımlanan marifet ve abartı konseptlerini içeriyor. En renkli haliyle, bir meyve olan mangoya atıfta bulunarak oluşturulan, eğlenceli bir estetiğe sahip bu parça; çarpıcı tonlar, çok özel niteliklere sahip kumaşlar, hacimli aksesuarlardaki detaylar ve tiyatral duyarlılığa sahip.

Bu özel dizayna hayat vermek için, Sofía Sanchez de Betak, Mimi Cuttrell ve Mango tasarım ekibi çok özenli bir çalışma örneği gösterdiler. Mango’nun görüntü yönetmeni Jan Rivera, “Bu, Mango için çok önemli bir an. Bu gibi çalışmalarla müşterilerimize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Böylece, markamızın diğer yanlarını da keşfedebilecek, yeni deneyimler yaşayabilecek ve bizim için dönüm noktası sayılan bu gibi etkinliklerde bizim yanımızda olabilecekler.” ifadesini kullandı.



Sofía Sanchez de Betak

Sofía Sanchez de Betak’ın giydiği bu model sınırlı sayıda mevcut olacak. Ayrıca, marka, Met Gala temasından ilham alan bir kapsül koleksiyon da hazırladı. Elbise ve bu koleksiyondaki sınırlı sayıdaki ürünler, 3 Haziran’dan itibaren, New York, 561, Broadway Caddesi’nde bulunan Mango mağazasında ve Mango’nun resmi web sitesi mango.com’da satışta olacak.

İş insanı, sanat yönetmeni, moda danışmanı ve tasarımcısı Arjantin’li Sofía Sanchez, 2 yıldan fazla süredir Mango ile işbirliği yapıyor. Seyahat tutkusu, inanılmaz güzelliği ve hem eklektik hem de kişiliğini yansıtan tarzı sayesinde moda ikonu olarak kabul ediliyor.