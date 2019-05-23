Dünya ile birlikte Mango da bir değişim sürecine girdi. Şirket, İlkbahar/Yaz Koleksiyonu için denim üretiminde yeni teknikler uygulamaya başladı ve her üründe 10 litreye kadar su tasarrufu yapmayı başardı. Boy ve Straight gibi modellerde bu miktar 16,5 litreye kadar ulaşmaktadır.

Çevreye dostu moda anlayışı ile Mango, su konusunu (üretimde ne kadar su tüketildiğini) analiz etti. Bunun sonucunda, standart jeanler göz önünde bulundurulduğunda, pamuk üretimi ve apre uygulamalarının su tüketiminin %90’ını oluşturduğu görüldü.

Bu durum karşısında firma, konu hakkında uzman kişilerle iş birliği yaparak iki büyük girişimde bulundu. Jeanologia şirketinin ECOWASH teknolojisini uygulamaya başladı ve bu sayede su, enerji ve kimyasal ürün kullanımının azalmasını sağladı. Diğer taraftan BCI (Better Cotton Initiative) katılımıyla kıyafetlerde kullanılan pamuğun daha sürdürülebilir, çevre dostu olması, su ve kimyasal ürün kullanımının azalımı ve çalışanların güvenliği ile sağlık koşulları garanti altına alınmış oldu. Aynı zamanda firma, ürünlerinde ekolojik pamuk kullanımı ile ekim sırasında kullanılan su miktarına, geri dönüştürülmüş pamuk kullanımına ve ekonomik döngüye katkıda bulunmuş oluyor.

Tüm bu yeniliklerin uygulanması sayesinde, İlkbahar/Yaz 2019 Jean Koleksiyonu’nun %38’inin sürdürebilir olmasını sağladı. Önümüzdeki Sonbahar/Kış 2019 sezonu için firma, denim üretiminde bu oranın yarıdan fazlaya ulaşmasını hedeflemektedir.