Genellikle sodayla karıştırılan ancak sodaya nazaran içeriğinde kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi birçok mineral barındıran maden suyunun insan vücuduna ciddi katkıları bulunuyor. Düzenli tüketildiğinde ise vücut ve cilt sağlığını destekliyor. Peki, maden suyunun tüketim kriterleri neler?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, maden suyu tüketimi hakkında bilinmeyenleri anlatıyor.

Sudan sonra en sağlıklı içecek maden suyu

Maden suyunun içme suyundan sonra tüketilebilecek en sağlıklı içecek olduğuna vurgu yapan Koçoğlu, buna rağmen maden suyunun ülkemizde gereken ilgiyi bulamadığını söyledi. Avrupa ülkelerinde maden suyu tüketiminin yıllık kişi başı 100 litreyi geçtiğini aktaran Koçoğlu, ülkemizde ise bu rakamın kişi başı 5 litrenin üzerine çıkamadığını aktardı.

Maden suyunu şişede tüket

Vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında rol oynayan maden suyunun tüketimi sırasında bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu nedenle satın alacağın maden suyunun, gıda standartlarına uygun cam şişelerde satışa sunulduğuna dikkat etmen gerekiyor.

Maden suyu tüketmek için 5 önemli sebep