Su veya sabun kullanmadan, sadece kıllı bir fırça aracılığıyla yapılan kuru fırçalama tekniği, son günlerin en trend güzellik tüyolarından biri haline geldi. Peki bu trend işe yarıyor mu? Kuru fırçalama tekniği ile selülitlerden kurtulabilir misin? Cevap tam da burada.

Kuru fırçalama tekniğinin yararları

Kuru fırçalama tekniğinin cildi pürüzsüzleştirmenin ve lenf sistemini uyarmanın yanında ödemi attığı ve selülitleri azalttığı söyleniyor.

Peki, bunların hepsi sadece bir efsane mi?

Yukarıda bahsettiğimiz sorunlar için her hangi bir sihirli çözüm olmasa da kan akışını hızlandırmanın kalça bölgenizdeki selülitleri azaltıp oluşumlarını engellemeye ve daha yumuşak bacaklara ulaşmaya yardımcı olduğu bir gerçek.

Kadın sağlığı alanında uzman bir diyetisyen olan Dr. Marilyn Glenville, “Kuru fırçalama tekniği; lenfatik drenaja, yağ fazlalıklarından kurtulmaya yardımcı oluyor ve dolaşımı hızlandırıyor,” diyor.

Selülit için kuru fırçalama tekniği

Glenville’e göre kuru fırçalama özellikle selülitleri azaltma konusunda yardımcı olabiliyor. Peki nasıl? “Selülite sebep olan, lifli bağ dokusunun etrafına baskı yapan sindirilmemiş yağ, su ve atık kümeleridir. Bu atık maddeler sertleşerek çitteki çukurlu görüntüyü oluşturur,” diyor.

Glenville, “Bağ dokularınıza kan akışı zayıfsa, ortaya çıkan şişlik bağ dokularını uzatarak yağın şişmesine izin verir. Vücut fırçalama ile kan akışını hızlandırılarak selülitleri eritemeye yardımcı olabilir” şeklinde konuşuyor.

Glenville ayrıca, “Selülit aynı zamanda zayıf lenf dolaşımının bir sonucu olabilir. Yeterince su içmezseniz, metabolik atıkları vücudunuzdan atmanızı sağlayan doku ve organ bağı olan lenf sistemi yavaşlayabilir. Kuru fırçalama tekniği selülitlerinizi eritmenizde yardımcı olacak bu sistemi de uyararak çalışmasını sağlar,” diyor.

Kuru fırçalama tekniği

Glenville, kuru fırçalamanın sabah duş almadan hemen önce yapılmasını öneriyor. Küçük bir uyarı: Kuru kıllar vücudunuza temas ettiğimde sert gelebilir ve rahatsız hissettirebilir. Yavaş yavaş ilerleyin ve cildiniz tahriş olursa fırçalamayı bırakın.