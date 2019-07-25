Pürüzsüz, ışıl ışıl ve aydınlık bir cilt için Kore cilt bakımı rutinlerini keşfet.

Uzak Doğu güzellik uygulamalarının dünyada bu kadar popüler hale gelmesi aslında Koreli kadınlar sayesinde oldu. “Glass skin” terimiyle anılan parlak, açık renk ve saydam cilt görüntüsü Kore rutininin ilgi görmesinin en büyük nedeni. Bu durum zamanla Kore kozmetik firmalarının artması ve globalleşmesini de beraberinde getirdi.

Uzun ve meşakkatli görünen Kore cilt bakım yöntemleri 10 adımdan oluşuyor. Özellikle sosyal medyadaki “öncesi” ve “sonrası” paylaşımları ile mutlu kullanıcı deneyimleri sayesinde bu rutine dahil olan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İşte adım adım Kore cilt bakımı!

Yağ ile temizleme: Japonların 4-2-4 ritüelinde de bulunan cildi yağla arındırma, Koreliler için önemli bir adım. Cildin yapısına uygun herhangi bir yağ ile yüz ve boyuna masaj yapılarak epidermis tabakası uyarılıyor. Bu sayede cilt, kir, makyaj, sebum ve ölü hücrelerden arındırılıyor. Yıkayarak arındırma: Yüze masajla yedirilen yağı ciltten arındırmak için bu aşamada temizleyici bir üründen yardım alınıyor. Koreli kadınlar temizleyicinin köpük formda olmasına ve cildi yumuşak bir şekilde temizlemesine çok dikkat ediyor.

Eksfoliasyon (peeling): Derinlemesine arındırma aşaması olan eksfoliasyon yani peeling, gözeneklerin kir, yağ ve ölü hücrelerden arındırılması ve pürüzlerin giderilmesi anlamına geliyor. Asit içeren ürünlerle cildi soyarak kimyasal peeling adı verilen yöntem kullanılabileceği gibi, tanecikli peeling’ler de bu aşamanın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kore bakımında dikkat edilen şey, kimyasal peeling yapan ürünleri güneş lekesine yol açmaması için yatmadan önce uygulamak ve o süreçte güneş kremini ihmal etmemek. Tanecikli peeling’lerde ise ince, yüzü çizmeyen toz tanecikler kullanmak önemli. Cildi hassas olanlar için bu uygulama haftada iki, üç kez öneriliyor. Esans ve tonik kullanımı: Esans adını çoğumuz ilk kez Kore bakımında duyduk. Nemlendirici ve serumun etkisini artıran, cildi onaran, besleyen ve pürüzsüzleştiren esanslar her Koreli kadının vazgeçilmezi. Özellikle nem tutma etkisi olanların tercih edildiği esanslar, serum uygulamasına benzer şekilde elle cilde yediriliyor. Tonik ise cilt temizliğini pekiştiren, sıkılaştıran ve nemlendiren ürünler arasında tercih ediliyor. Özellikle gözenek sıkılaştırma için kullanılan tonikler pamukla cilde uygulanıyor.

Serum-ampul: Serum, onarıcı ve tedavi edici etkisi olan konsantre bir bakım ürünü olarak kurgulanıyor. Bakım ampulleri ise serumların daha da konsantre hali. Nemlendirme, kırışıklık giderme, onarma, yaşlanma ve leke karşıtı gibi pek çok özellikle serum ve ampul ürünler hem Kore markalarında hem de global markalarda bolca mevcut. Püf noktası, avuç içine alınan ürünü nemlendiriciden önce temiz yüze tampon hareketlerle yedirmek. Kâğıt maske: Kâğıt maskeler hem uygulama kolaylığı hem de kısa vadede yüksek etki alma özelliğiyle hepimizin evinde çoktan yerini aldı. Her gün uygulamak zor olsa da haftada en az üç kez kâğıt maske uygulamak, cilt bakımını kolaylaştıran bir adım. Ayrıca kapsül halinde satılıp sıvıyı emerek şekil alan maske kâğıtlarıyla da kendi maskenizi evde yapabilirsiniz. Aloe vera, jojoba ve kuşburnu çekirdeği yağı ev yapımı maske için basit ama etkili bir tarif.

Göz kremi: Hassas göz çevresi kırışıklık, kuruluk gibi cilt tepkimelerinin en kolay etki ettiği yerdir. Dolayısıyla, göz çevresi bakımına uygun bir kremle sabah-akşam bakım yapmak bu rutinde oldukça önemli yer tutuyor. Koreli kadınlar, göz kremlerini göz çevresi serumuyla desteklemeyi tercih ediyorlar. Yüz yağı-nemlendirici: Belki de hepimizin en aşina olduğu kısma geldik: Nemlendirici kullanımı. Cildi temizlemek ve derinlemesine nemlendirmek, Uzak Doğu bakımında da oldukça önemli bir yer tutuyor. Jel veya krem formda ürünler kullanılabileceği gibi, nemin yetersiz geldiği durumlarda yüz yağı ile desteklemek de son derece etkili sonuç veriyor.