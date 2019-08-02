Annenin uzun uçak yolculuğunda tercih ettiği kompresyon çoraplarının egzersiz dünyasında da popüler olacağı aklına gelir miydi?

Kan dolaşımını artırıcı özelliği sayesinde bu çoraplar, egzersiz seansına da katkıda bulunuyor. (Kaslarımızı gereksiz hareketten kararlı bir şekilde koruduklarını ve kas dokusundaki mikro yırtıkları azalttıklarını da söylememiz gerek.)

James Cook Üniversitesi araştırmacıları, bir kadın futbol takımından maç boyunca spor kompresör çorapları giymesini istemiş. Oyuncular, alt bacak kaslarındaki dayanıklılık ve gücün artması ile oyunun tadını çıkarmış. Maçın sonucunu tahmin etmek zor olmasa gerek.