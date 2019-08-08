Chic Nail Spa and Beauty Lounge, 1,5 yıl kadar önce Nişantaşı Valikonağı üzerinde en iyiyi hedefleyerek hizmete başladı.

Açıldığı günden itibaren güzel işler yaparak müşterilerini memnun etmeyi ve güzellik sektöründe adını duyurmayı başarmıştır.Dünya standartlarında, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, diğer meslektaşları tarafından örnek alınan bir işletme olmayı hedeflemiştir. En yüksek kalitede eşit hizmet veren, misafirlerinin kendilerini güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerini karşılayabildikleri bir hizmet zinciri oluşturmuştur.

Ayrıca Chic Nail de bir bayanın birçok güzellik ihtiyacını karşılayıp çıkabileceği bir çok hizmeti bir arada sunuyor. Manikür-pedikürden, son zamanların trendleri protez tırnak ve kalıcı ojeler, çesit çeşt nail artlar, bakışlarına anlam kazandıracak ipek kirpik -kalıcı makyaj ;yaz aylarına daha pürüzsüz bir cilt ile girmeniz için cilt bakımları ve lazer epilasyon ; bunların yanı sıra el-ayak bakımlarından bütün stresinizi atacağınız çeşitli masaj seçeneklerle yollarına devam ediyorlar.

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Şimdi ise her zaman yenilikçi ve olmayanı hedefleyen yapımızla dünyada adını duyuran ve Orta Doğu’da sektörü elinde bulunduran bir çok yeniliği getiren KOKO NAIL markasını Türkiye’ye getiriyorlar. Artık sadece bir güzellik salonu değil hem perakende hem de meslektaşlarının kaliteli ürünleri temin edebilecekleri büyüyen bir markalar.

Koko Nail bulunduğu Dubai başta olmak üzere bir çok ülkede Güzellik Sektörü Ürün Tedarikçisi olarak ilk sıradadır. Geçtiğimiz yıllarda Dubai’de yapılan bir organizasyonda birçok kişiye aynı anda oje sürülen OJE MARKASI olma rekorunu kırarak GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA girmiştir.

Ojelerin hepsi Paris te Coco Chanel’in fabrikasında üretiliyor ve renk kalitesiyle dünyanın ilk kalıcı oje görüntüsüne sahip ojesidir. Ayrıca kalıcı ojeleri en yeni teknoloji ile üretiliyor. Artık kalıcı oje sürmek çok hızlı, çok kolay ve çok daha az maliyetli çünkü tek adımda uygulanıyor . Base coat ve top coat yok!