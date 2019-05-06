Günümüzde pek çok kadının karşılaştığı kist ve miyomlar çoğu zaman zararsız olmakla birlikte, bazı durumlarda gebe kalmanın önündeki bir engel olarak anne adaylarının karşısına çıkıyor.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, böyle durumlarda kist ve miyomların düzenli takibinin gerekliliğinden ve doğru tedavi ile birlikte bu kistlere sahip anne adaylarının sorununun çözülebildiğine dikkat çekti.

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kadınların %20’sinde çikolata kisti bulunuyor

Çoğu kadında bulunan yumurtalık kistleri, genellikle kendiliğinden geçici ve zararsızdır. Ancak zaman zaman, halk arasında “çikolata kisti” olarak bilinen ve endometriozis hastalığının ileri evrelerinde karşımıza çıkan bu kistler dikkatlice ele alınmalı ve takipleri yapılmalıdır. Özellikle ağrılı adet gören kadınlar bu hastalık için dikkatli olmalıdır. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kadınların %20’sinde çikolata kisti bulunmaktadır ve bu kistlerin tedavisi, hem doğal gebelik hem de tüp bebek yönteminin uygulanması için önemlidir.

Diğer basit kistler

Basit yumurtalık kistleri, oldukça sık karşımıza çıkıyor. Boyutça büyük olsalar da kendiliğinden genellikle kaybolup kısırlık yaratmıyorlar.

Miyomlar kısırlık yapar mı?



Prof. Dr. Recai Pabuçcu, 30-40 yaşlarındaki kadınlarda, rahim duvarında sıkça görülen miyomların da döllenmiş yumurtanın yerleşmesine engel olabileceğini söylüyor. Özellikle 3 cm üzerinde olan ve rahim iç tabakasına baskı yapan miyomlar kısırlığa ve hatta tekrarlayan düşüklere neden olabiliyor.

Kist ve miyomları olan kadınlar doğru tedaviyle çocuk sahibi olabilir

Over kistler nedeniyle doğal yollarla hamile kalamayan pek çok anne adayı için, tüp bebek tedavisi önemli bir seçenek. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu kistlere sahip olan kişiler için, öncelikle kistin çeşidinin ve takibinin gerekli olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Kadınlarda üreme çağlarında sıkça karşılaştığımız over kistin hangi tip olduğunun belirlenmesi ve buna uygun bir tedavi sürecinin planlanması gerekiyor. Çoğu zaman iyi huylu olan kitle için bazı şüpheli durumlarda, kötü huylu olması riskine karşın ameliyat ile tanı konulabilir.”