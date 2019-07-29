Bahar aylarının vazgeçilmezi olan eriğin yeşil macerası şimdilerde kırmızıyla devam ediyor. Kırmızı erik de yeşil erik gibi sadece hoş tadıyla değil, içerdiği vitaminler, minerallerle de sofraların baş tacı. Üstelik kırmızı erik yaşlanmayla birlikte pek çok hastalığa da meydan okuyor.

Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, kırmızı erik ve faydaları hakkında bilgi verdi.

Kırmızı erik hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı. 100 gram erikte ortalama 60 kalori bulunuyor. Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısı olan kırmızı erik; içerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiriyor, kansızlığı azaltıyor ve böbreklerin fonksiyonlarını destekliyor.

Yaşlanma karşıtı

Kırmızı eriğin anti-aging etkisinin olduğunu biliyor muydun? Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açıyor. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırıyor. Bu sebeple de kırmızı erik yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca bu sayede kilo verme süreçlerini desteklerken, daha sıkı bir vücuda sahip olmana da yardımcı oluyor.

Kırmızı eriği beslenme düzenine ekle çünkü…

Kilo verme sürecinde vücut bir katabolizma sürecine sokuluyor. Yani vücut hem yıkılıp hem yeniden yapılıyor. Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçi. Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazla. Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalı…

Kansızlığı önleyebilir

Kırmızı erik tüketildiğinde, vücuttaki demirin emilimi daha kolay ve hızlı olur. Kırmızı erik sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabilir böylece vücuttaki kan dolaşımı çok daha iyi olmakta ve kansızlık sorunu önlenebilir. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

Bağırsak sağlığını koruyor

Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma özelliğine sahip. Ayrıca bu mayhoş meyve kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir. Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korunmak için de yenilebilir.

Tok tutuyor

Kırmızı erik sade olmanın yanında hoşaf olarak da tüketilebilir. Mayhoş bir tadı olduğu için hoşaf yaparken içine az bir miktar tatlandırıcı eklenebilir. Ancak hoşaf hali diyabet hastalarına önerilmez. Diyabet hastalarına eriği direkt meyve olarak tüketmeli. Lif oranı yüksek olan kırmızı erik tok tutucu özelliğe de sahip. Çiğ badem ya da çiğ fındıkla, uzmanın vereceği miktarda yenirse tokluk süreci uzamaktadır.

Kırmızı erikli sağlıklı tarifler

Kırmızı erikten hoşaf yaparak sıcak yaz günlerinde ferahlamaya ne dersin?

Yarım kilo kırmızı erik

İki litre su

Bir tatlı kaşığı tatlandırıcı ya da vanilya

Karanfil ve tarçın

Erikleri küp küp doğrayarak, iki litre suyla kaynat. Kaynadıktan sonra dilersen tatlandırıcı veya vanilya ekle. Kaynama bitince tarçın ve karanfil kat. Soğuduktan sonra tüketebilirsin.

Konsantre tüketim ferahlatıyor

Eriği tek başına yemek istemeyenler veya hoşaf olarak içmek istemeyenler için de konsantre olarak tüketim yapılabilir. Üstelik bu haliyle kırmızı erik ferahlatıyor. Bunun için de bir porsiyon erik blender’dan geçirilip içine buz eklenerek tüketilebilir.