Su insan yaşamı için vazgeçilemez bir beslenme öğesi. Peki ne kadar su içmen gerektiğini biliyor muydun?

Suyun insan vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu, idrar yapma, dışkılama, terleme gibi yollar ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının korunması, eklemlerin kayganlığının sağlanması, cildin kurumasını önlenmesi gibi işlevlere sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Hafif dereceli susuzluk durumlarında bile kişide halsizlik, yorgunluk belirtileri ortaya çıkar. Susuzluk derecesi arttıkça diğer vücut fonksiyonlarında da bozukluklar gelişir” dedi.

Normal erişkin bireylerde vücudun gereksinim duyduğu günlük su miktarı en az 1600 ml civarındadır. Bu suyun 1300 ml kadarının içecek ve yiyeceklerden temin edildiğini, geriye kalan 300 ml suyun ise karbonhidrat metabolizması sonucu vücutta açığa çıkan sudan oluştuğunu belirten Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Sağlıklı bir kişinin ihtiyaç duyduğu günlük su miktarının kişinin günlük aktivitesi, vücut ağırlığı, bulunduğu iklim özellikleri, çalışma ortamının ısısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün su gereksinimi konusunda hazırladığı bildiride, ılık iklim bölgelerinde yaşayan sağlıklı erişkinlerin günlük su gereksinimi 2,7-3,7 litre civarında iken sıcak bölgelerde bu miktar 4-6 litreye ulaşıyor. O nedenle, özellikle yaz aylarında su tüketimine daha da fazla dikkat edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Su yerine tüketilen sıvı içecekler sınırlı tüketilmeli

Günlük su gereksinimini karşılamak için tüketilen sıvı kaynaklarının başında içme suyunun geldiğini belirten Atasoyu, “İçme suyu en sağlıklı su kaynağıdır. Kalorisi yoktur, ucuzdur ve en kolay ulaşılabilen bir kaynaktır” dedi. İçme suyuna ek olarak, su içeriği fazla olan sebze ve meyvelerin de (ıspanak, kavun gibi) tüketilmesinin yararlı olduğunun azaltını çizdi.

Hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi sürekli tedavi gerektiren hastalıkları olan kimselerin sıvı tüketimi konusunda doktorlarının önerilerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, su gereksiniminde rol oynayan faktörleri şöyle sıraladı:

Egzersiz: Özellikle yoğun tempoda 1 saati aşkın süre ile yapılan egzersizlerde ekstra olarak su ve mineral içeren sporcu içecekleri tüketilmeli.

Özellikle yoğun tempoda 1 saati aşkın süre ile yapılan egzersizlerde ekstra olarak su ve mineral içeren sporcu içecekleri tüketilmeli. Ortam ısısı: Aşırı terlemeye neden olan sıcak ortamlarda su tüketiminin arttırılması susuzluk gelişmesini önler.