Süt, artık vegan ve vejetaryenleri de mutlu edecek çeşitlerle karşımıza çıkıyor.

Sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığı bir gerçek… Öyle ki süt; bebeklik, çocukluk, gebelik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek olan gıda ürünlerinden biri. Kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi B grubu vitaminlerin kaynağı olan sütün, artık pek çok çeşidi bulunuyor. Süt denildiğinde akla ilk olarak hayvansal sütler gelse de, artık bitkisel sütler de adından söz ettiriyor. Farklı bitki ve yemişlerden elde edilen bu sütlerin en az hayvansal sütler kadar faydalı ve lezzetli olduğunu belirtelim!

Badem Sütü

Badem sütü, kabuklu yemişler içinde en çok sevilen bademin işlemden geçirilmesiyle elde ediliyor. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirirken metabolizmanın çalışmasına yardımcı olan magnezyum, selenyum ve E vitaminleri içermesiyle dikkat çekiyor. Badem sütü, özellikle bitkisel bazlı beslenenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıcı etkisi badem sütünü diyet yapanlar için de sevilen bir ürün haline getiriyor. Kolesterol ve laktoz içermemesi de badem sütünün artıları arasında… Bir bardak badem sütü günlük kalsiyum ihtiyacımızın %30’unu karşılıyor.

Soya Sütü

Soya sütü, makro besin açısından inek sütüne en yakın bitki temelli süt olmasıyla öne çıkıyor. İçindeki protein miktarı piyasada bulunan diğer bitkisel sütlerden daha yüksek olan soya sütü, hayvansal süte kıyasla daha düşük kaloriye sahip. Bu nedenle sporcular tarafından çokça tercih ediliyor. Ayrıca hayvansal sütlerin aksine, minimal düzeyde doymuş yağ içeriyor. Kahve satan pek çok zincir marka, hayvansal süte alternatif olarak soya sütü kullanıyor. Ayrıca soya sütü ile yapılmış smoothie’ler de farklı tatlar arayanların tercihi oluyor.

Hindistan Cevizi Sütü

En popüler bitkisel süt ürünlerinden birini de Hindistan cevizi sütü oluşturuyor. İçerdiği orta zincirli yağ asitlerinin emilimi daha hızlı olduğu için metabolizmaya daha hızlı katılıyor. Ancak bu süt çeşidi, olgun Hindistan cevizinden üretildiği için yüksek oranda yağ ve şeker içeriyor. Tek içimlik paketlerde de satılan Hindistan cevizi sütü, son dönemde sadece içmek için değil; nemlendirici maske olarak da kullanılıyor.

Zenginleştirilmiş bu sütler; bitkisel bazlı beslenenler, süte alerjisi olanlar ve hayvansal sütten hoşlanmayanlar için harika birer alternatif oluşturuyor. Ancak pek çok artıları olan bu ürünlerin ölçülü ve kontrollü tüketilmesi gerektiği de bir gerçek! Bir diğer önemli nokta ise bu sütlerin çocuklar üzerindeki etkisinin halen net olarak bilinmemesi. Bu nedenle çocuklar için çok daha az miktarlarda ve etkisini kontrol ederek kullanmak gerekiyor.