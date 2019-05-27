En azılı eleştirmenin yine sen misin? Yazar Gabby Bernstein’in önerilerinden ilham alarak, kendine bu kadar yüklenmemeyi öğrenebilirsin.

Şu sahneyi daha önce yaşamamış olan biri neredeyse yok: Bir partide veya toplantıdasın ve ağzından tamamen yanlış bir cümle (ya da kelime) çıkıyor. Kıpkırmızı oluyorsun. Devreye iç sesin giriyor ve “Bunu nasıl söyledim?” diye kendine yüklenmeye başlıyorsun. Sonra günler boyunca o anı tekrar tekrar kafanda yaşıyorsun ve aklına onun yerine söyleyebileceğin bin tane mantıklı cümle geliyor. “Keşke şöyle yapsaydım, böyle deseydim”ler bitmiyor…

Kendimize bu kadar yüklenmek, aslında mutlu ve özgür bir hayat yaşamamız için önümüzdeki en büyük engellerden biri. Yaptığımız en ufak bir hatayı bile takıntı hâline getirmek, pek de hoş karşılanmamış esprileri sürekli düşünmek, hatta fi tarihinde giydiğimiz saçma bir elbise için pişmanlık duymak, yeni insanlarla tanışmamızı veya yeni şeyler denememizi engelliyor. Bu durum uzun vadede ne yazık ki kendimize olan güvenimizi baltalıyor. Bu da kendini değersiz görme, yeme bozuklukları, hatta madde bağımlılığına kadar giden tehlikeli bir yola girmek anlamına geliyor.

Bir dahaki sefere cesaretin kırıldığında, kendine yüklenmek yerine aşağıdaki basit adımları uygula.

BAŞKALARINA İLGİ GÖSTER

Kendi kendini eleştiri bombardımanına tutmaya başladığın anda, hemen yanındaki kişiye dön ve ona kendisiyle ilgili sorular sor. Nereden geldiği ya da sevdiği hobiler gibi basit sorular bile dikkatini hırçın iç sesinden uzaklaştıracaktır. İnsanlar ilgi alanlarıyla ilgili konuşmaya bayılır. Bu sayede yansıyan pozitif enerjileri hem keyfini yerine getirir, hem de odağını kendinden uzaklaştırır.

KENDİNE NOT YAZ

Cüzdanında taşıyacağın küçük bir not, acil durumlarda seni rahatlatabilir. Örneğin, “Bu düşüncemi kafamdan siliyorum ve huzurlu anıma geri dönüyorum” yazıp, talihsiz anlarda üstüne gitmek yerine notu çıkartıp sessizce tekrar ederek içinden okuyabilirsin.

HER DAİM GÜL

İçindeki zorbaya sadece gülmek bile onu güçsüzleştirir. Kendi kendine “Böyle saçma bir lafı nasıl söyledim?” ya da “Ne kadar gereksiz bir şakaydı!” gibi yorumlar yaptığın anda gül ve geç. Biraz eğlenmeyeceksek neden yaşıyoruz ki?

ÖNCELİĞİN İYİ HİSSETMEK OLSUN

İçimizde kötü bir düşünce olduğunda, genellikle onu görmezden gelmeye çalışırız ve sonunda bu bizi rahatsız hissettirir. Bunun yerine, o düşünceye odaklan ve nasıl daha olumlu hissedebileceğini bulmaya çalış. En sevdiğin yönlerini sıraladığın bir liste yapabilir veya dinginleşmek için yoga ya da meditasyona başvurabilirsin. Bu alışkanlığı edindikten sonra kötü düşünceleri kafandan hızla uzaklaştırabilecek ve kendini iyi hissedebileceksin.