Misafirler için ayırdığın porselen takımı, kristal kadehler ya da özel tasarım ayakkabı… Tüm bunlar kıymetli olabilir ancak kullanman için varlar.

Love for Imperfect Things kitabının yazarı Haemin Sunim, “Çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz eşyaları kullanmak için özel bir an bekliyoruz. Fakat onları mutluluğa dönüştürmek bizim elimizde” diyor. Tavsiyesine gelecek olursak: Büyük kutlamalara ayırdığın bir nesneyi ayda bir temkinli davranarak rutin bir günde kullan. Bunu yapmak, eşyanın cazibesini yitirmesine neden olmaz, sadece hayatı senin için biraz daha çekici kılar.

Unutma, zarif bir tabak, basit bir kahvaltıdan bile daha çok zevk almanı sağlar.