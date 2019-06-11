Evde kendi ekmeğini yapmak gözünü korkutmasın. İpuçlarımızı ve püf noktaları takip ederek, sağlıklı hamur işleri hazırlayabilirsin. Üstelik bunun için ekmek pişirme makinesi kullanmana da gerek yok. İşte yapman gerekenler:

BASİT ADIMLARLA İLERLE

Un, su, tuz ve kuru maya gibi dört temel bileşeni içeren tarifleri tercih et: Sonrasında kendi başına deneysel çalışmalar yapabilirsin. Favori yemek blog’undaki tarifi kullanabilirsin.

TUZU AZALT

Marketten alınan ekmeklere, tadını artırmak adına fazla tuz konabiliyor. 1 su bardağı un için (lif bakımından zengin tam tahılı tercih et) ½ tatlı kaşığı tuz kullanarak, daha sağlıklı bir versiyon elde edebilirsin.

BESİN EKLE

Kalp dostu öğütülmüş keten tohumunu (omega-3 yağ asitleriyle dolu) yavaşça karıştır ve topraksı bir lezzet katmak için suyu azaltıp iki çorba kaşığı zeytinyağı ekle. Yaratıcı bir şeyler mi yapmak istiyorsun? O hâlde ceviz parçaları ve kuru yaban mersini kullan.

YOĞURMAYI GEÇ

Ilık su, tuz ve mayayı bir tahta kaşık ile karıştır, ardından unu ekle ve homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam et. (Ardından karışımın içine eklemek istediğin malzemeleri koyabilirsin.) Streç film ile hamurun üstünü ört ve oda sıcaklığında iki saat kabarmaya bırak.

PİŞİR VE BEKLE

Hafifçe yağlanmış bir tepsiye hamuru yerleştir ve tarife göre fırına koy. Fırın en az 200 derece olmalı. Hedefin; yoğun, altın rengi ve kahverengi bir dış tabaka elde etmek.

Tüyo: Bir defada tarifin iki ya da dört katı hamur yapabilirsin. Buzdolabında iki haftalık ömrü bulunuyor. (İçine koyduğun diğer malzemelerin bu süreyi etkileyebileceğini unutma.)