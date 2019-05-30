Kefir, tam bir şifa kaynağı olması ile evlerden eksik edilmemesi gereken bir içecek. İşte kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da sıcak havalarda farklı ve sağlıklı içecek arayanlar için 5 pratik tarif…
Kolesterolü düşüren, kalp, böbrek taşı, mantar, ülser, sedef ve egzama gibi rahatsızlıkları gideren, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin özellikle Kafkas bölgesinde çok tüketiliyor.
Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel stres faktörlerine karşı son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kefirin faydalarından daha çok yararlanmak için ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanılmamalı” uyarısında bulunuyor.
Kefiri sade tüketmek sana zor geliyorsa, farklılık yaratan bu beş tarifi deneyebilirsin.
Çilekli Naneli Kefir Smoothie
Malzemeler:
- 200 ml ev yapımı kefir
- 7 – 8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)
- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt
- Üzeri için öğütülmüş keten tohumu
- 1 tatlı kaşığı bal
Yapılışı:
Çilekleri, balı ve süzme yoğurdu çırp. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsin.
Salatalıklı Kefir
Malzemeler:
- 300 ml ev yapımı kefir
- 1 adet salatalık
- Yarım şişe maden suyu
- Üzerine taze nane
- Kaya tuzu
- Pul biber
Yapılışı:
Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştır. Üzerine taze nane ile süsleyebilirsin.
Muzlu, Kakaolu Chia Kefir Puding
Malzemeler:
- 1 adet olgun muz
- 1 çay kaşığı kakao
- 1 su bardağı (250 ml) kefir
- 3 yemek kaşığı Chia
Yapılışı:
Muz, kakao ve kefiri karıştırdıktan sonra kapaklı bir kaba alıp içerisine 3 yemek kaşığı Chia tohumu ekle. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-5 saat buzdolabında beklet.
Kahvaltılık Kefir
Malzemeler:
- 1 su bardağı kefir
- 4 yemek kaşığı şekersiz yulaf gevreği
- Elma
- Tarçın
- Kuş üzümü
- Ceviz
- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 çay kaşığı vanilya
Yapılışı:
Kefir, elma, ceviz, hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırp. Yulaf gevreği ile karıştırıp elma, kuş üzümü ve tarçınla süsle.
Çörekotlu, Zerdeçallı Kefir
Malzemeler:
- Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir
- Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu
- 5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Kaya tuzu
Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştır.