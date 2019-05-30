Kefir, tam bir şifa kaynağı olması ile evlerden eksik edilmemesi gereken bir içecek. İşte kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da sıcak havalarda farklı ve sağlıklı içecek arayanlar için 5 pratik tarif…

Kolesterolü düşüren, kalp, böbrek taşı, mantar, ülser, sedef ve egzama gibi rahatsızlıkları gideren, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin özellikle Kafkas bölgesinde çok tüketiliyor.

Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel stres faktörlerine karşı son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kefirin faydalarından daha çok yararlanmak için ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanılmamalı” uyarısında bulunuyor.

Kefiri sade tüketmek sana zor geliyorsa, farklılık yaratan bu beş tarifi deneyebilirsin.

Çilekli Naneli Kefir Smoothie

Malzemeler:

200 ml ev yapımı kefir

7 – 8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Üzeri için öğütülmüş keten tohumu

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Çilekleri, balı ve süzme yoğurdu çırp. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsin.

Salatalıklı Kefir

Malzemeler:

300 ml ev yapımı kefir

1 adet salatalık

Yarım şişe maden suyu

Üzerine taze nane

Kaya tuzu

Pul biber

Yapılışı:

Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştır. Üzerine taze nane ile süsleyebilirsin.

Muzlu, Kakaolu Chia Kefir Puding

Malzemeler:

1 adet olgun muz

1 çay kaşığı kakao

1 su bardağı (250 ml) kefir

3 yemek kaşığı Chia

Yapılışı:

Muz, kakao ve kefiri karıştırdıktan sonra kapaklı bir kaba alıp içerisine 3 yemek kaşığı Chia tohumu ekle. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-5 saat buzdolabında beklet.

Kahvaltılık Kefir

Malzemeler:

1 su bardağı kefir

4 yemek kaşığı şekersiz yulaf gevreği

Elma

Tarçın

Kuş üzümü

Ceviz

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı vanilya

Yapılışı:

Kefir, elma, ceviz, hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırp. Yulaf gevreği ile karıştırıp elma, kuş üzümü ve tarçınla süsle.

Çörekotlu, Zerdeçallı Kefir

Malzemeler:

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir

Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu

5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal

Yarım çay kaşığı karabiber

Kaya tuzu

Yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştır.