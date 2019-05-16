Beslenme bilgisi söz konusu olduğunda, internet Vahşi Batı gibi tehlikelidir. Okuduğun şeylerde en iyi ihtimalle bir gerçeklik payı olsa bile çoğu zaman bilimsel bir temeli yoktur. Kasların yağa dönüşmesi bir durum da söz konusu değil.

Genellikle spor salonunda birilerinin “Sakatlandığımdan beri kaslarım söndü” gibi bir şey söylediğini duymuş olabilirsin. Ancak durum böyle değil. Kas ve yağ dokuları tamamen farklıdır ve bu nedenle birinden diğerine asla dönüşemez. Bu suyun şarap hâline gelebileceğini veya altına dönüşebileceğini söylemek gibi bir durumdur.

Egzersiz yapmayı bıraktığında gerçekten olan şey, kas kütlenin azalmasıdır. Yetersiz protein almak ve dengesiz beslenmek de bu durumu destekler. Buna paralel olarak -egzersizde harcadığın kaloriyi artık harcamadığın ve aynı tempoda yemeye devam ettiğin için- fazla enerji yağ hücrelerinde birikebilir ve artmış yağ kütlesi olarak sana geri dönebilir.

Ancak uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığın kaslarının öyle hemen gitme gibi bir niyeti yok.