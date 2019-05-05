Bazı araştırma bulguları beslenme tarzının kilo vermek (ve verilen kiloyu geri almamak) için en önemli konu olduğunu söylüyor. Yeni bir araştırma ise egzersizi yabana atmaman gerektiğini belirtiyor.

Araştırmada sadece kardiyo yaparak ya da kardiyo yapıp kalori kısıtlamasına da giderek kilo veren insanlar, sadece diyet yaparak kilo veren insanlarla neredeyse aynı miktarda kilo (dört ay içinde vücut ağırlığının yüzde 7’si) kaybetmiş. Bu denklemdeki büyük “ama” nerede mi? İlk iki grubun daha çok yağ ve daha az kas kaybettiği görülmüş. Kaslarını korumak daha çok yağ yakmanı sağlar, sana enerji verir ve sakatlanmaları engeller. Kilo verme planına tempolu yürüyüş, koşu ya da bisiklet ekle. (İlk iki grup haftada dört saat kardiyo yapmış, bizden söylemesi!)

Açlık Oyunları!

Yeni bir araştırmaya göre yaşadığın açlığın binbir (tamam biraz abarttık, yedi) hâli var! Aşermeye başladığında bunun kaynağının ne olduğunu bul ve kilo alma riskini bertaraf et.

1/ Göz Açlığı

Tetikleyici: Masada duran tek dilim pizza

Bunu yap: Kendine bir elma için yalvaracak kadar aç olup olmadığını sor. Cevabın hayırsa, yeme. Evet ise yediğin her ısırığın tadını çıkar -ki doyduğun zaman kendini durdurabilesin.

2/ Burun Açlığı

Tetikleyici: Mis gibi kokan tarçınlı çörekler

Bunu yap: Gerçekten açsan küçük bir porsiyon yiyebilirsin. Ama bunun yerine tam tahıllı kızarmış ekmeğe fıstık ezmesi sürüp tarçınla süsleyerek, daha sağlıklı bir seçim yapabilirsin.

3/ Kalp Açlığı

Tetikleyici: Hüzün, kaygı ya da can sıkıntısı.

Bunu yap: Mutfakta yemek için “herhangi bir şey” arıyorsan, sebebi muhtemelen duygusaldır. Seni neyin rahatsız ettiğini tanımla ve bu sorunla ilgilen.

4/ Ağız Açlığı

Tetikleyici: Çıtır ya da soğuk bir şeyler yeme isteği

Bunu yap: Bunlar aç olmasan da psikolojik olarak tatmin edici olabilir. Kendini dizginlemek için dolapta porsiyonluk yoğurt, havuç veya donmuş üzüm gibi seçenekler bulundur.

5/ Zihin Açlığı

Tetikleyici: Saat

Bunu yap: Sadece öğle vakti olduğu için öğle yemeği yeme. Gerçekten acıktığın zaman yemek ye.

6/ Hücresel Açlık

Tetikleyici: Yorgunluk

Bunu yap: Yorgunluk abur cubura karşı istek duymanı sağlar ama bu tarz yiyecekleri sindirmesi zordur ve daha yorgun hissetmene neden olabilirler. Bunun yerine 15 dakikalık bir uyku çek.

7/ Mide Açlığı

Tetikleyici: Midenden gelen sesler

Bunu yap: Açlığını 1-10 arasında derecelendirir. 1-3 arasında ise hafif bir şeyler atıştır, 4-6 arası ise bir ara öğün yap, 7-10 arası ise tabağını doldur.