Kardiyorespiratuar egzersiz yani “kardiyo” olarak da bilinen egzersizler, kalp ve dolaşım sistemini harekete geçiriyor. Bu egzersizleri kalp güçlendirme antrenmanı olarak tanımlayan Samantha Clayton, kardiyonun sağlık açısından önemini 4 maddede sıralıyor.

Kalbin kan pompalama kabiliyetini artırır

Hayatta kalabilmemiz için kalp ve dolaşım sistemimizin her an çalışması gerekiyor. Kardiyo egzersizleri de bu yaşamsal sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Koşu, bisiklet ve yüzme gibi egzersizler bu açıdan mükemmel örneklerdir. Kalbimiz kaslardan oluşur ve bu egzersizler kalbin kan pompalama kabiliyetini artırmaya yardımcı olur.

Nabız atışında kontrolü sağlar

Egzersiz sırasında kalbin daha hızlı kan pompaladığı için daha fazla çalışır. Bunun sonucunda, genel anlamda kan pompalama etkinliği giderek artar. Bu sayede, kalbin daha az yorulacağı için günlük faaliyetlerinizi daha kolay yapmaya başlarsın. Bu değişimi, dinlenirken nabzında meydana gelen düşüşten anlayabilirsin.

Kilo kontrolü sağlar

Kardiyo egzersizleriyle aktivite seviyeni artırdığınızda, enerji ihtiyacın da artar ve buna bağlı olarak vücudun ekstra yakıta ihtiyaç duyar. Uzun süreli kardiyo egzersizlerinde, temel yakıt kaynağı olarak vücutta depolanan yağ kullanılır. Harcanan enerjide meydana gelen artışla birlikte kalori alımının da sınırlanması halinde, kayda değer ölçüde kilo verilmesi mümkün olacaktır.

Stres seviyesinde düşüş sağlar

Kardiyo egzersizleri, beyninin mutluluk hissini artıran endorfin hormonunun üretilmesini destekler. Bu fonksiyon genellikle ‘koşudan kaynaklı coşku’ olarak ifade edilse de, tenis veya yürüyüş de aynı hissi yaratabilir. Kardiyo egzersizi genellikle hareket halinde meditasyon hissi yaratır. Tamamen egzersize odaklandığında, stres seviyende düşüş meydana gelebilecektir. Egzersizi bitirdiğinde fiziksel olarak yorulmuş olabilirsin ancak zihinsel açıdan canlandığını hissedersin.