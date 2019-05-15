Bu popüler beslenme efsanesini ve altında kalan gerçeği açıklıyoruz.

Doğrusu “Fazla enerji almak kilo artışına sebep olur” şeklinde olmalı. Burada aldığın kalorinin karbonhidrat, protein ya da yağdan gelmesinin çok büyük bir önemi yoktur. Böyle bir genellemeye varılmasının ya da ekmek veya tahıl tüketimini sınırlandırdığında daha kolay kilo verildiğinin düşünülmesinin nedenine gelecek olursak: Karbonhidrat içeren besinlerin doğada çok fazladır ve tabii ki tüketimleri de daha kolaydır.

Üstelik bilinenin aksine sadece ekmek karbonhidrat içermez. Sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve tahıllar da karbonhidrat kaynağıdır. Bir dilim kek yemek çok kolay ve keyiflidir. Bunu hayatından çıkarman da çok zor değildir. Her gün yediğin 350-400 kalorilik bir dilim keki hayatından çıkarman, sana bir haftada ortalama yarım ile 1 kg arasında bir kilo kaybı yaşatabilir. Kilo alımının asıl sebebi alınan fazla enerjidir. Karbonhidratların kolay tüketimi bizde böyle bir algı yaratır, fakat bu gerçek değildir. Uzun süre düşük karbonhidratlı beslenmenin geri dönüşü, bir gece ansızın kocaman bir yeme atağı ile gelebilir. Her zaman önemli olan şey dengedir.

-M. Pırıl Şenol Duru