Ağız dolusu kahkaha atmaktan çekiniyorsan, seni bu eylemden geri tutan inançlarını bir daha gözden geçir ve gülmenin hayatına nasıl pozitif etkileri olabileceğini keşfet.

Gülmek; zevk, eğlence, kutlama, rahatlama, birlik, neşe, şükran, çoşku, aşk, mizah, mutluluk ve zafer gibi birçok olumlu duyguyu itiraf etmemize yardımcı olur. Gergin ve kaygılı anlarda kişiyi rahatlatır ve nefes alınacak bir ortam yaratır. Yatıştırıcı bir etkisi vardır ve enerjiyi artırır. Gülmek, işbirliğini ve ekip bağını besler. İnsanları birbirine yakınlaştırır, grup ortamlarında güveni teşvik eder. Birisiyle yürekten gülüştükten sonra, olayları onların gözünden görmeye daha eğilimli oluruz ve onlara karşı empati, yakınlık ve anlayış duymaya başlarız. Ayrıca sağlıklı kalmamıza ve daha metanetli olmamıza yardımcı olur. Kahkaha bir seçimdir. Ancak kahkahayı seçmeden önce, sorgulamamız gereken bazı inanç ve varsayımlar olabilir. Bu sınırlayıcı inançlar, kahkahanın rahatlatıcı etkisine engel olabilir.

Kahkahaya dair efsaneler

Kahkahaya dair farkında olmadan geliştirdiğimiz bazı önyargılar vardır. Bunlar nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davranışlarımızı etkileyebilir.

Gülmek için mutlu olmalıyız: Gülmek için illa mutlu olmana gerek yok. Pek çok kili kendisini iyi hissetmediğinde, gülüşünün sahte ya da çevre tarafından yanlış anlaşılacağını düşünür, bu da gülmesini engellemesine neden olur. Gülmek için hayatımızdaki her şeyin mükemmel olmasını beklersek, ağız dolusu bir kahkaha attığımız zamanlar ömrümüz boyunca bir elin parmağını geçmeyebilir. Kahkaha tam tersine bizi kargaşa, üzüntü ve hatta kederli dönemlerde rahatlatma özelliğine sahiptir.

Gülebilmemiz için komik bir şey olması gerekir: Komik bir şey gördüğümüzde ya da duyduğumuzda, içten gelen kocaman bir kahkaha atabiliriz, hatta gülmekten gözlerimiz yaşarabilir. Ancak yapılan çalışmalar kahkahalarımızın çoğunun komikliklerden değil, günlük muhabbetler ve şen olma halinden kaynaklandığını gösteriyor. Gülmek için komik bir şey olmasını bekleme. Hayattan sonuna kadar zevk almak istiyorsan, eğlence otobüsünün gelmesini beklemek yerine seyahat ederken kendi mutluluğunu yaratmayı dene.

Gülmeye ya doğal bir yatkınlığımız vardır ya da yoktur: Utangaç, içedönük biri olman ya da uzun süredir gülmüyor oluşun önemli değil. Bu, kimin daha uzun, sesli ya da da kalpten güldüğüyle ilgili değildir. Gülme yeteneğini kaybettiğini hissetmen veya en son ne zaman güldüğünü hatırlamanın hiçbir önemi yok. İyi haber şu ki, kahkaha atmak hepimiz için her an erişilebilir bir eylem ve her bir kırkırdamada tekrardan kazanılan bir yetenek.