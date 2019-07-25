Birçok ünlü ismin tercihi olmayı başaran Up&Fit, Türkiye’deki tayt modasına yeni bir yön vermeyi başardı. Keşfetmeye ne dersin?

Up & Fit’in özellikle kumaş tercihi olarak orijinal Lycra markasını tercih etmiş olması, rakiplerine nazaran birkaç adım öne çıkmalarını sağladı. Kullanılan kumaşın marka değerinin olması hem ürünlerin daha kaliteli olmasını sağlarken hem de insan sağlığına verdikleri değeri ortaya koyuyor. Bu aşamada özellikle kullanılan kumaş sayesinde kadınlara aradıkları esnekliği ve sıkılığı aynı anda sunan Up&Fit, fit görünmenin ardındaki rahatlık mucizesine imzasını attı. Günlük hayattaki kullanım ve spor salonlarındaki kadınların tercihi olan marka böylece şıklığı ve rahatlığı bir arada sunarak Türkiye’de ses getirmeye başladı.

Bu Kadar Hızlı Bir Sürede Tanınmayı Nasıl Başardı?

Türkiye’de bu kadar hızlı bir sürede tanınmayı başarmasının altında yatan sırrın sunmuş oldukları kaliteye nazaran rakip firmalardan çok daha uygun bir fiyat politikası sunmaları olduklarını belirten marka temsilcileri aynı zamanda da modellerinin Türk kadın vücut tipine hitap ettiğini belirtmektedirler. Böylece kendi vücut tipine uygun tayt modeline kavuşan Türk kadını vücut hatlarını en güzel şekilde ortaya koyan Up&Fit markasını kısa süre içerisinde hayatına dahil etti.

Aynı zamanda markanın modellerinin tek beden olması da kadınların ilgisini çeken bir başka neden oldu. Modellerin hepsi one size olduğu için XS beden bir kadın ile XL beden bir kadının aynı taytı alabilmesi oldukça cazip hale geldi. 45 kilo olan bir kadın ile 75 kilo olan bir kadının aynı taytı giymesi ve her iki bedende de vücudu sağlıklı ve fit göstermesi de markanın öne çıkmasında büyük rol oynadı.

Dönemin modası olan yüksek bel tayt modellerinde bile basen ve göbek bölgesini sıkıca saran ve aynı zamanda da vücudun nefes almasını sağlayan marka aynı zamanda da 3 cm’e varan inceltme özelliği ile de büyük ilgi odağı oldu.

Up&Fit Markasının Kalitesini Oluşturan Faktörler Nelerdir?

Markanın kalitesini oluşturan faktörlerin başında kullanılan kumaş markasının kalitesi gelmektedir. Aynı zamanda da bütün modellerde kullanılan kumaş dört yana birden esnemektedir ki bu da rakip firmalara nazaran sahip oldukları farklardan birisidir. İki yana esneyen kumaşlardan yapılan taytlar kullanıcının sadece yanlardan rahat hareket etmesini sağlar. Ancak Up&Fit taytlardan kullanılan kumaşlar hem yanlara hem öne hem de arkaya doğru esner. Böylece kullanıcı taytı giydikten sonra vücudunun sıkıca sarıldığını hisseder ve aynı zamanda da hareket ederken kısıtlama yaşamadan rahat hareket edebilir.

Up& Fit’in sahip olduğu bir diğer özelliği ise bütün ürünlerin 50+ UVA/ UVB koruma faktörüne sahip olmasıdır. Böylece UVB ışınlarının neden olduğu erken yaşlanma ve cilt kanserine yakalanma faktöründen uzak kalan kullanıcı sağlığını da garanti altına almış olmaktadır. Aynı zamanda kolejenlerin parçalanmasına ve vücudun esnekliğinin azalmasına neden olan UVA ışınlarına karşı da etkili olan ürünler sayesinde Up&Fit, kumaş esnekliği kadar kadınların cildinin esnekliğini de korumayı başarıyor.

Kadınların En Sık Tercih Ettiği Up&Fit Modelleri Nelerdir?

Tasarımlarının hem günlük hayatta hem de spor hayatında oldukça tercih edilir olması markanın bütün modelleri tercih edilir kılsa da özellikle Push Up ve Glitter serisi oldukça tercih edilmektedir. Glitter serisinde modeller genellikle sezonun modası olan parlak kumaşlardan oluşmaktadır ve yüksek belli modellerdir. Bu modeller hem sporda hem de günlük hayatta oldukça sık tercih edilmektedir.

Glitter serisi kadar Push Up yani kalça kaldırıcı ve toparlayıcı özelliği olan modellerinin de hem sporda hem de günlük hayatta oldukça sık tercih edildiğinin altını çizmektedir. Özellikle Türk kadının kalça tipi model alınarak üretilen ürünler olduğu için Push Up modellerin çok rağbet gördüğünü, kadınların aradıkları görüntüye bu model ile kavuştuklarını belirtmektedirler.

Up&Fit Markasının Vizyonu Nedir? Markayı Tercih Edenleri Yakın Dönemde Neler Bekliyor?

Up&Fit markası Türkiye’de hızla büyüyen bir marka olarak vizyonunun dünya markası olmak olduğunu açıklamaktadır. Türkiye’den sonra da birçok ülke için üretime geçtiğini belirten marka temsilcileri kısa süre içerisinde kullanıcılarının markanın ismini her yerde duyacaklarını belirtmektedirler. Şimdilik www.upandfit.com üzerinden satışlarını gerçekleştiren Up&Fit önümüzdeki dönem içerisinde İstanbul’da fiziksel mağazalarla da satış ağını genişletmeyi planlıyor. Markanın vizyon ve misyonuyla yine ilklere sahip olacak model ve ürün geliştirmeleri tüm hızıyla devam etmekte.