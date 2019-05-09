Gördüğün kâbusların zihin sağlığınla bir bağlantısı olabilir mi? Psikolog Anna-Karin Bjorklund sık görülen kâbusların ardında

yatan sebepleri anlatıyor.

Düşüyorsun

”Bu tür kabuslar, bir şey planladığın gibi gitmediğinde ve değişim hızla gerçekleştiğinde ortaya çıkma eğilimindedir. Yere sağ salim basarsan, işlerin yolunda gitmediğini kabul etmek yardımcı olabilir. Eğer düşerken uyandıysan, işleri tersine çevirmek için zamanın var demektir.”

Kovalanıyorsun

Kendine aslında içten içe bir şeylerden kaçıp kaçmadığını sor. Mesela belli senaryolara gösterdiğin tepkiler, aslında seni rahatsız ediyor mu?

Çıplaksın

“Kendini çok fazla ifşa etmiş gibi hissettin mi? Muhtemelen biriyle bu zamana kadar kimseyle paylaşmadığın bir hikâyeyi paylaştın.”

Okula geri döndün

”Kendini hazırlıksız ve güvensiz hissettiğinde, okula geri döndüğün

ya da sınava girdiğin rüyalar görebilirsin. Bu genelde bir şeylere daha fazla odaklanman gerektiği anlamına gelir.”