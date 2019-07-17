Kabızlığın yaşam kalitesini düşürdüğü bir gerçek. Uzmanlar kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabileceğini söylüyor. Peki kabızlık problemi yaşamamak için neler yapman gerekiyor?
- Günlük aldığın sıvı miktarını arttır. Katı ağırlıklı beslenme kabızlığa neden olan en önemli şeydir.
- Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.
- Uzun süreli aç kalmaktan kaçın. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.
- Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getir.
- Dışkılama hissettiğin an tuvalete git, dışkılamayı ertelemek kronik kabızlığın önemli nedenlerinden biridir.
- Egzersizi ihmal etme. Unutma, sen hareketli olursan bağırsakların da hareketli olur. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş bağırsakları düzene sokmaya yardımcı olacaktır.
- Doktoruna danışmadan uzun süre yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlar bağırsakları tembelleştirir. Doktor görüşü olmadan müshil kullanımından kaçın.
- Her gün bir avuç kuru erik tüketmek veya sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.
- Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar kronik kabızlığa neden olabilir, makat bölgesinde kaşıntı, kanama veya ağrı yakınmalarınız varsa bir doktora başvur.
- Kabızlık şikayetin 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50’nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınman varsa mutlaka bir gastroenteroloğa başvur ve kolonoskopi yaptır.