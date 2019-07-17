Kabızlığın yaşam kalitesini düşürdüğü bir gerçek. Uzmanlar kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da kabızlığa sebep olabileceğini söylüyor. Peki kabızlık problemi yaşamamak için neler yapman gerekiyor?

Günlük aldığın sıvı miktarını arttır. Katı ağırlıklı beslenme kabızlığa neden olan en önemli şeydir.

Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur. Meyve ve sebzeler zengin lif kaynaklarıdır.

Uzun süreli aç kalmaktan kaçın. Sık aralıklarla az miktarda beslenmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.

Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getir.

Dışkılama hissettiğin an tuvalete git, dışkılamayı ertelemek kronik kabızlığın önemli nedenlerinden biridir.

Egzersizi ihmal etme. Unutma, sen hareketli olursan bağırsakların da hareketli olur. Haftada en az 3 gün yarım saat yürüyüş bağırsakları düzene sokmaya yardımcı olacaktır.

Doktoruna danışmadan uzun süre yüksek miktarda içilen müshil içeren ilaçlar bağırsakları tembelleştirir. Doktor görüşü olmadan müshil kullanımından kaçın.