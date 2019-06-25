Bir sonraki manikür randevunu almadan önce bir daha düşün: Çünkü Dermatologların jel manikür konusunda bazı çekinceleri var.

Muhtemelen jel manikürün normal maniküre oranla daha zararları olduğunu bilsen de bir yanın uzun süreli parlaklık istiyor ve bu yüzden de yaptırmaya devam ediyorsun. Ancak yatak örtülerini değiştirmekten çok jel manikür yaptırıyorsan, bir sonraki randevunu tekrar düşün çünkü jelin tırnaklarda alerjiye sebep olabileceği ortaya çıktı.

İngiliz Dermatologlar Derneği’ne göre jel ve jel tipindeki ojelerin içeresinde bulunan akrilik, alerjiye sebep olabiliyor. Yakın dönemde yapılan bir araştırmalarda, katılımcıların %2,4’ünün tırnağı zayıflatan, kaşıntı ve döküntüye sebep olan metakrilat’a karşı alerji geliştirdiği ortaya çıktı.

Uzmanlar, sadece manikür salonlarında yapılan işlemler için değil, evde yapılan işlemler için de endişeli. Kimyasal bileşenlerin tırnak etrafındaki deriye temasıyla meydana gelen alerjinin uzman olmayan kişiler tarafından manikür yapıldığında sıkıntı yaratması daha muhtemel.

İngiliz Dermatologlar Derneği’nden Dr. David Orton, “İnsanların takma tırnaklar nedeniyle alerji geliştirebileceklerini bilmeleri oldukça önemli.” diyor ve ekliyor: “İşin doğrusu, özelliklede de belirtiler vücudun başka bölgelerinde ortaya çıkarsa, birçok kadın alerjinin sebebinin tırnaklar olduğunu düşünmeyecek ve semptomlarına tanı konulmadan hayatlarına devam edecekler”.

Orton, “Teşhis konulması alerjen maddeden kaçınılması konusunda oldukça önemli çünkü bu tarz alerjiler geliştirmek, bu alerjen maddelerin çoğunlukla kullanıldığı diş tedavileri ameliyatlarında hayat boyu süren sonuçlara sebep olabilir” diyor.

Jel manikür alışkanlığını ve tutkunu bir anda bırakmak zor olsa da, cildin verdiğiniz bu aralardan çok mutlu olabilir.