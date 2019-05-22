Kendi salatanı yaratmak ister misin? Aşağıdaki malzemelerle sofrana yaz tazeliği katabilirsin.
2 kâse roka
1 domates, dilimli
150 gram ızgara somon
1 kâse fırında bebek patates
28 gram ufalanmış keçi peyniri
Limonlu pesto sos
Limonlu pesto sos için:
3 yemek kaşığı pesto
2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı
2 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi
2 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
Çeyrek çay kaşığı kırmızı pul biber
Yukarıdaki malzemeleri karıştırarak enfes bir yaz salatası yapabilirsin. Şimdiden afiyet olsun!
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