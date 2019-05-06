2010 yılında erkeklerde kısırlığa yol açan gen bulunmuştu. Bilim insanları şimdi de kadın kısırlığının ana sebeplerinden birinin arkasındaki sorumlu geni keşfetti.

Op. Dr. Betül Görgen, Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayınlanan araştırmanın detaylarından bahsediyor.

PKOS’un arkasındaki gen bulundu!

“Polikistik Over Sendromu (PKOS), kısırlık sorunu yaşayan kadınlarda rastlanan sebepler arasında önde gelenlerden biri olup, çocuk sahibi olma dönemindeki 10 kadından birini etkiliyor.

Araştırmacılar, erkek hormonu üretimine katkıda bulunan ve PKOS gelişiminde esas rolü üstlenen bir gen buldular. Bu genin adı: DENND1A Bu keşif tedavide de yeni ufuklar açabilir.

Araştırma, PKOS’nun oluşumunda DENN1A adlı genin sorumlu olduğunu söylüyor. Bu gen yumurtalıklarda testosteron üretiminde çok önemli. PKOS’undan muzdarip kadınlarda da hormonal dengeyi bozan anahtardır.

Bu keşif , tedavi açısından da yeni yaklaşımlar getirecektir. Bu geni düzenleyen yolları hedef alan tedaviler asıl çözüm olacaktır.”