Yeni bir araştırma, iştah ile beyin arasındaki ilişkiye ışık tutuyor.

Egzersiz yaptıktan sonra aklına hangi yiyecekler geliyor? Portakal, karpuz ya da büyük bir pasta dilimi mi?

The American Journal of Clinical Nutrition‘da yayımlanan güncel bir araştırma, olası beslenme tercihlerine ışık tutuyor. Araştırmada 15 kişi koşu bandında durağan ve düşük hızda 60 dakika koşturuldu. Sonrasında, MRI makinesine alındılar ve kendilerine düşük ile yüksek kalorili yiyecek imajları gösterilirken beyin aktiviteleri ölçüldü. Birmingham Üniversitesi araştırmacıları, mide hormonlarına ve amino asitlerine, özellikle de girelin ve peptid YY’ye bağlı olarak yaşanacak değişimleri belirlemeyi umuyorlardı. Daha önceki araştırmalarda girelin ve peptid YY ile iştah değişimi arasındaki bağlantı ortaya konuluyordu. Ancak egzersizi temel alan hiçbir öncül araştırmada beyindeki ödül merkezi kapsamında değerlendirilmemişlerdi.

Kendilerine istedikleri kadar su veriliyor olmasına rağmen koşucuların antrenmandan sonra sıcak ve susuz hissetmeleri kimseyi şaşırtmamıştı. Dahası, 60 dakikalık koşu antrenmanının ardından hala susuz hissediyorlardı ve bu da muhtemelen yiyecek fotoğraflarına verdikleri tepkileri de etkiliyordu: Beyinlerindeki ödül merkezi, yüksek kalorili besinlere kıyasla düşük kalorili olanlara daha güçlü reaksiyon gösteriyordu. Bunun muhtemel nedeni ise kalori açısından düşük olan meyve ve sebzelerin, yüksek kalori içeren kuru ve yoğun yiyeceklere göre daha fazla su içeriyor olmasıydı.

Fakat, araştırmacılar aynı zamanda katılımcıların mide ve bağırsaklarındaki girelin ve peptid YY bağlantılarına da rastladılar. Koşma egzersizi ile girelin hormonu düşerken peptid YY’de artış yaşanıyordu. Yüksek girelin miktarının iştahı çoğalttığına, peptid YY seviyesinin yüksek oluşunun ise iştahı azalttığına inanılıyordu.

Özetleyecek olursak, beyin ile midenin kendi aralarında “konuşuyor” oldukları ispatlanmış oluyor. Her ne kadar egzersiz sonrası belirli bir miktar proteine ihtiyacın olduğu hakkında birçok şey yazılmış olsa da, antrenman sonrasında meyve salatası tüketme konusunda da birçok şey söylenecekmiş gibi duruyor.