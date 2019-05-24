Performansını arttıran ısınma egzersizlerinin diğer faydalarını mercek altına aldık.

Sakatlığa karşı korur

Antrenmandan önce yapacağın 15 dakikalık bir esneme rutini, sizi sakatlıklara karşı korur ve atletik performansını geliştirecek sert antrenmanların daha az riskli olmasını sağlar.

Alabama Üniversitesi

Kaslarının dayanıklılığını arttırır

Antrenmana başlamadan yapılan statik esneme egzersizleri kaslarınızın dayanıklılığını Sports Medicine‘e yüzde 28’e kadar artırabilir. Dinamik ısınma egzersizleri ise gücünü yükseltebilir.

Direnç bantlarının faydasını görürsün

Journal Of Strength And Conditioning Research’e göre, bacak antrenmanların için ısınırken direnç bandı kullanmak, gücüne güç katarak 1 maksimum tekrarının yüzde 16 oranında artmasını sağlar.

Daha geç yorulursun

10 tekrardan bir set şeklinde yapacağınız beş farklı dinamik esneme egzersizi, yorulmanı geciktirir. Bir sonraki 5K yarışından önce mutlaka dene.